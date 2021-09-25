Что подарить учителю: идеи и советы к празднику

В 2021 году День учителя выпадает на 3 октября. Чем порадовать любимых и не очень преподавателей – рассказываем в материале

День учителя 2021: идеи подарков / Фото: Коллаж: Сегодня

Как мы уже отметили, в этом году День учителя выпадает на воскресенье, а значит, что поздравлять преподавателей все будут в пятницу. Кроме цветов, учителям обычно дарят сладости, комнатные растения, книги.

Мы составили чуть более разнообразный список символичных и бюджетных вещей, которые понравятся практически любому учителю.

Что подарить учителю

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Идея №1

Хороший подарок – полезный подарок. Соберите набор из канцелярских принадлежностей, которыми точно всегда пользуется ваш учитель. Выбирать лучше не самые дешевые предметы, чтобы они подольше послужили, сложите их в коробку с лентой или бантом.

Идеи подарков учителю

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Идея №2

Ручка. Это главный инструмент любого преподавателя, который также является расходником – ручки теряются, в них заканчиваются чернила. Вручите учительнице красивую ручку, которой захочется писать как можно чаще. Можно даже заказать гравировку – так получится настоящий сюрприз.

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Что подарить на День учителя / Фото: Pinterest

Идея №3

Блокнот, он же ежедневник. Рекомендуем выбирать блокнот с твердой обложке, на спирали либо стандартной склейки. Не стоит дарить учителю блокнот с рисунками, а лучше найти классический, с чистыми листами, в линейку или мелкую точку.

Что подарить учителю / Фото: Pinterest

Идея №4

Подарите чашку – чайную или кофейную, с блюдцем или без. Сувенир также можно изготовить на заказ – с надписью или принтом. Главное – знать предпочтения учителя.

Идеи подарков ко Дню учителя / Фото: keepitpersonal.co.uk

Идея №5

Приятная мелочь для стола, которая будет радовать глаз учителя. Например, это может быть пресс-папье в форме прозрачного шара, с цветами внутри или в форме архитектурных памятников, что тоже будет выглядеть очень красиво.

Что подарить учительнице / Фото: mignews.com.ua

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