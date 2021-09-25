Что подарить учителю: идеи и советы к празднику

Как мы уже отметили, в этом году День учителя выпадает на воскресенье, а значит, что поздравлять преподавателей все будут в пятницу. Кроме цветов, учителям обычно дарят сладости, комнатные растения, книги.
Мы составили чуть более разнообразный список символичных и бюджетных вещей, которые понравятся практически любому учителю.
Что подарить учителю
Идея №1
Хороший подарок – полезный подарок. Соберите набор из канцелярских принадлежностей, которыми точно всегда пользуется ваш учитель. Выбирать лучше не самые дешевые предметы, чтобы они подольше послужили, сложите их в коробку с лентой или бантом.
Идея №2
Ручка. Это главный инструмент любого преподавателя, который также является расходником – ручки теряются, в них заканчиваются чернила. Вручите учительнице красивую ручку, которой захочется писать как можно чаще. Можно даже заказать гравировку – так получится настоящий сюрприз.
Идея №3
Блокнот, он же ежедневник. Рекомендуем выбирать блокнот с твердой обложке, на спирали либо стандартной склейки. Не стоит дарить учителю блокнот с рисунками, а лучше найти классический, с чистыми листами, в линейку или мелкую точку.
Идея №4
Подарите чашку – чайную или кофейную, с блюдцем или без. Сувенир также можно изготовить на заказ – с надписью или принтом. Главное – знать предпочтения учителя.
Идея №5
Приятная мелочь для стола, которая будет радовать глаз учителя. Например, это может быть пресс-папье в форме прозрачного шара, с цветами внутри или в форме архитектурных памятников, что тоже будет выглядеть очень красиво.
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