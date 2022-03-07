Когда сеять семена на рассаду и идеальная формула для этого от спеицалистов

Когда нужно начинать сеять семена на рассаду / Фото: Инстаграм
Начало весны – время посева семян. Полный календарь садово-огородных работ на март мы публиковали.
Узнаем, когда нужно начинать заниматься семенами на рассаду. В частности, в марте стоит заняться томатами.
Когда нужно сеять семена на рассаду
Если семена у вас на руках, то на каждой упаковке указываются сроки его прорастания, сколько времени должна пробыть рассада в доме, после того, как очутиться в открытой почве.
Эти данные помогли вывести идеальную формулу для посева.
И выглядит она так D = А + В + С:
- D – количество суток от посева семян до высадки рассады в почву;
- А – количество суток от посева до появления всходов;
- В – количество суток от появления всходов до пикировки саженцев;
- С – число суток до высадки рассады в открытую почву или теплицу.
Вместе с это формулой стоит учитывать и свое место жительства, весна бывает где-то раньше, где-то позже. То есть жителям севера Украины начать сеять нужно чуть раньше, тепло там приходит сравнительно небыстро.
Когда нужно сеять помидоры, баклажаны, капусту и перец в разных регионах Украины
Помидоры ранние. Для полесья – 5-20 марта, для лесостепи – 1-15 марта, для степи – до 15 марта.
Сеять поздние помидоры нужно в первых числах апреля для полесья и лесостепи, для степи – это период с середины марта до начала апреля.
Капуста цветная и белокочанная – для всех регионов до 15 марта.
Перец болгарский, баклажаны. Для полесья – конец марта, для степи – начало марта, для лесостепи с 10-20 марта.
По материалам Domicad.com.ua.