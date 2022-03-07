Когда сеять семена на рассаду и идеальная формула для этого от спеицалистов

Когда нужно начинать сеять семена на рассаду / Фото: Инстаграм

Начало весны – время посева семян. Полный календарь садово-огородных работ на март мы публиковали.

Узнаем, когда нужно начинать заниматься семенами на рассаду. В частности, в марте стоит заняться томатами.

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Когда нужно сеять семена на рассаду

Когда нужно начинать сеять семена на рассаду / Фото: Unsplash

Если семена у вас на руках, то на каждой упаковке указываются сроки его прорастания, сколько времени должна пробыть рассада в доме, после того, как очутиться в открытой почве.

Эти данные помогли вывести идеальную формулу для посева.

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И выглядит она так D = А + В + С:

D – количество суток от посева семян до высадки рассады в почву;

А – количество суток от посева до появления всходов;

В – количество суток от появления всходов до пикировки саженцев;

С – число суток до высадки рассады в открытую почву или теплицу.

Вместе с это формулой стоит учитывать и свое место жительства, весна бывает где-то раньше, где-то позже. То есть жителям севера Украины начать сеять нужно чуть раньше, тепло там приходит сравнительно небыстро.

Когда нужно сеять помидоры, баклажаны, капусту и перец в разных регионах Украины

Помидоры ранние. Для полесья – 5-20 марта, для лесостепи – 1-15 марта, для степи – до 15 марта.

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Сеять поздние помидоры нужно в первых числах апреля для полесья и лесостепи, для степи – это период с середины марта до начала апреля.

Капуста цветная и белокочанная – для всех регионов до 15 марта.

Перец болгарский, баклажаны. Для полесья – конец марта, для степи – начало марта, для лесостепи с 10-20 марта.

По материалам Domicad.com.ua.