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Лунный календарь для сада и огорода на март 2022

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 марта, 17:24
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Неблагоприятные дни для любых работ – 9, 18, 20 марта. А вот хорошо нужно поработать 10, 15, 17, 21, 23, 26 числа
Лунный календарь для сада и огорода на март 2022 года
Лунный календарь для сада и огорода на март 2022 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы верим в победу и скорейшее возвращение к мирной жизни. И что уже вот-вот огородники и садоводы займутся своим привычным и любимым делом.

Если вы любите домашние растения, то здесь читайте о семи экзотических, которые можно вырастить дома.

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Лунный календарь для огородников и садоводов на март 2022 года

3 марта. Благоприятный день для пересадки или посадки зеленых, листовых, плодовых и бахчевых. Можно заняться обработкой почвы, поливом и подкормкой черенков.

4 марта. Рекомендуют посадку, пересадку и посев цветочных культур. Газонных и лекарственных растений. Еще можно заняться рыхлением, прополкой и прореживанием всходов.

5 марта. Можно заготавливать черенки, прививать, подкармливать. Советуют полив растений. Не рекомендуется обрезать деревья.

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6 марта. Рекомендуют высаживать рассаду. Корневая система в этот день быстрее впитывает и удерживает влагу. Рекомендуют обрезать плодовые деревья и кустарники.

7 марта. Рекомендуется сажать и пересаживать, удобрять и пикировать плодовые растения, рыхлить почву.

8 марта. Займитесь посадкой и пересадкой, удобрением, поливом, обрезкой и пикировкой.

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9 марта. Неблагоприятный день, займитесь уборкой сада и поливом.

10 марта. Очень благоприятный день. Рекомендуется обрабатывать и рыхлить почву, пересадка и посадка, подкормка и обрезка.

Как бороться с мучнистой росой на комнатных растениях – читайте здесь.

11 марта. Нужно делать посев, посадку и пересадку плодовых растений и бахчевых культур. Не рекомендуется обрезать деревья.

12 марта. Займитесь пересадкой и посадкой, черенкованием, прореживанием. Можно сажать кабачковые, бахчевые культуры, лекарственные и цветочные культуры. Советуют обильно поливать и заняться обрезкой плодовых деревьев.

13 марта. В этот день нельзя обрезать деревья. Можно сажать, сеять и пересаживать.

14 марта. Категорически не рекомендуется обрезать плодовые деревья. Рекомендуется посев, посадка и пересадка растений и культур.

15 марта. Это очень благоприятный день для всех работ в саду и огороде.

16 марта. Рекомендуется все, кроме пикировки, прививки и пасынкования.

17 марта. Тоже благоприятный день для всех работ.

18 марта. Полнолуние. Этот день – день отдыха в саде и огороде. Но можно опрыскивать растения от вредителей. Нельзя собирать лекарственные растения.

19 марта. Делать можно все, что нужно для вашего сада и огорода. Особенно – корневую подкормку.

20 марта. День отдыха. Поливать можно умеренно. Нельзя работать с корнями растений и рыхлить почву.

О популярных способах размножения растений узнаете здесь.

21 марта. Благоприятный день для всех видов работ. Нельзя работать с садовым инвентарем.

22 марта. Работайте только с наземной частью растений. Советуют делать подкормку, заняться сорняками, вредителями. Можно высаживать деревья.

23 марта. Очень активный и благоприятный день для всех работ.

24 марта. Займитесь сорняками и вредителями, посевом бобовых, высадкой картофеля, корнеплодов.

25 марта. Работайте с наземной частью растений. Обрезайте и прививайте деревья, удобряйте почву, высаживайте корнеплоды.

26 марта. Делайте все, что запланировали. День для этого очень благоприятный.

27 марта. Пассивный день. Сажайте и сейте корнеплоды, лук, картофель. Прополите огород и взрыхлите. Займитесь сорняками и вредителями. Не рекомендуется обильный полив.

28 марта. Больше пассивный день. Обильно поливать не нужно, можно обрезать, прививать и бороться с вредителями и сорняками.

29 марта. Благоприятный день для посева и посадки корнеплодов. Займитесь прополкой и опрыскиванием от вредителей. Нельзя пикировать деревья и работать с инвентарем для садоводов.

30 марта. Спокойный день, займитесь посадкой и подкормкой. Нельзя копать и пилить деревья, рвать растения и обильно поливать.

31 марта. Воздержитесь от активных работ. Обрежьте деревья и кустарники, удалите поврежденные ветки, боритесь с сорняками и вредителями. Нельзя копать, сажать, рыхлить и не работайте с корнями растений.

По материалам Мeteoprog.ua.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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