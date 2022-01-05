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Лучшие колядки на Рождество 2022 для детей

Елена Мело Тсина
5 января, 07:34
Веселые рождественские колядки для взрослых и детей

Рождественские колядки для детей и взрослых 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

С Новым годом и Рождеством Христовым 2022! Мы уже рассказывали, как правильно колядовать, посевать и щедровать. Колядуют на Рождество Христово-2022, а щедровать и посевать нужно на Старый Новый год.

С 6 на 7 января — Рождество Христово 2022. Родные соберутся за святым ужином и будут отмечать добрый праздник. В гости ко многим придут крестники и близкие люди, принесут праздничные гостинцы и будут петь колядки. Предлагаем разучить лучшие из них, которые можно исполнять всей семьей.

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Красивые колядки 2022 для детей и взрослых / Фото: Инстаграм

Короткие рождественские колядки-2022

Колядую, колядую
Запах горилки носом чую!
Наливайте нам сто грамм
Будет добре нам и вам!

***

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Коляд, коляд, колядушек —
Хорош с медком оладушек!
А без меду — не таков,
Дайте, тетя, пирогов!

***

Коляда, коляда,
Открываем все дома,
Все окошки, сундучки,
Даем конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам,
Скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст,
Ведь на это он горазд!

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Красивые колядки 2022 для детей и взрослых / Фото: pixabay.com

Прикольные рождественские колядки-2022

Мы пришли колядовать,
Вы готовьтесь наливать –
Приготовьте вы вино,
Чтоб рекой оно текло.

Мы за это прямо в дом
Счастье, радость приведём.
Чтоб остались у вас жить
Вы готовьтесь заплатить.
Нам насыпьте в кошелек
Звонких денежек чуток.

***
Коляда, коляда
Накануне Рождества
Блин да лепешка
Хозяин Алешка
Дай тетка пятак
Не уйду из дома так!!
Маленький мальчик
Сел на стаканчик,
А стаканчик хруп
Дай хозяйка руб!!!

***

Долго ехали мы к вам,
К милым нашим господам.
Вы готовьте кошелечек,
И с конфетами кулечек.
Счастья мы желаем вам,
Дайте выпить нам сто грамм.

Красивые колядки 2022 для детей и взрослых / Фото: Инстаграм

Колядки на украинском языке 2022

Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.

***
Я пастушок,
Загорнувся в кожушок,
На скрипочці граю,
Вас всіх вітаю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте —
Яблучка, горішки
Дітям на потішки.

Красивые колядки 2022 для детей и взрослых / Фото: pixabay.com

Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті,
Будуть дужі та багаті!
На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Ось промова в нас така!
Ви ж готуйте п’ятака!

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