Самые красивые колядки-2022 на украинском языке для детей и взрослых

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Красивые колядки на украинском языке 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

С 6 на 7 января православные и греко-католики празднуют Рождество Христово 2022 – один из самых важных религиозных праздников. С давних времен положено, что с 7 по 13 января, на Святки, взрослые и дети колядуют и щедруют.

По традиции, ходить в гости с рождественской звездой начинают с утра 7 января. Но в некоторых регионах Украины принято колядовать уже после захода солнца 6 января. Обычно в колядках хозяевам дома желают добра и благополучия, а в замен колядники предлагают их угостить или дать деньги.

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Считается, что в доме человека, к которому пришли колядовать, будет царить мир и благодать весь год. Нельзя прогонять колядников или ругаться с ними. Гость на Рождество приносит счастье.

Красивые колядки на украинском языке 2021 / Фото: pixabay.com

Самые яркие украинские колядки

Коляд, коляд, коляда,

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті були,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

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***

Ой заграю на дуду

Й заспіваю коляду!

Для хазяїна й хазяйки,

Щоб не мали в хаті сварки,

А достаток мали й лад,

Доля квітла, наче сад,

Щоб задумане збулося,

Як ріка життя лилося,

Нива густо колосилась

Й щастя в хаті оселилось!

Я заграв вам на дуду,

Проспівав вам коляду,

А тепер стою зітхаю —

На гостинчика чекаю!

Красивые колядки на украинском языке 2021 / Фото: pixabay.com

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Ой, чи вдома, чи не вдома

Господарі цього дому?

Відчиняйте хатку,

Слухайте колядку!

Ми прийшли до вас у хату

Від душі колядувати,

Від душі колядувати —

Вам добробуту бажати!

Щоб у вас у цьому році

Успіх був на кожнім кроці,

Щоби множилися тутки

І здоров`я, і здобутки.

Щоб усе, що посадили,

Вам багато уродило,

Щоби їлося й пилося

І щасливо щоб жилося!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з маком паляниця,

А без маку — не така.

Дай, хазяїн, п’ятака!

***

Я маленький пастушок

Загорнувся в кожушок

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте —

Яблучка, горішки.

Красивые колядки на украинском языке 2021 / Фото: pixabay.com

Колядин–колядин!

Я у батька один!

Коротенький кожушок,

Дайте грошей мiшок!

якщо грошей мало –

то давайте сало,

якщо сала нема –

то давайте пирога!

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