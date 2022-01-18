Крещение Гоcподне-2022: что категорически нельзя делать

Что категорически нельзя делать на Крещение: традиции праздника 19 января / Фото: Коллаж: Сегодня

19 января наступает великий церковный праздник – Крещение Господне . В этот день Иисус пришел на реку Иордан и принял крещение от Иоанна Предтечи. В этот момент произошло чудесное явление Троицы – голос Отца свыше и снисхождение Духа Святого в виде голубя над Христом. А потому этот праздник также называется Богоявлением .

До наших дней сохранились и выполняются многие традиции и обряды праздника Крещения. Также в этот день есть и свои запреты, которые нельзя нарушать , чтобы не навлечь на себя неприятности.

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Преддверие праздника Крещения начинается уже сегодня, 18 января. У православных отмечается Крещенский сочельник , в церквях проводят молебны и святят воду непосредственно в храмах, а также на водоемах.

Крещение Господне: главные запреты праздника

В Крещенский сочельник нельзя есть скоромную пищу – в этот день соблюдается пост. А на столе должно быть 12 постных блюд.

– в этот день соблюдается пост. А на столе должно быть 12 постных блюд. Кутья должна быть голодной – нельзя заправлять ее маслом, сливками или смальцем .

. Ни в коем случае нельзя в святой праздник ссориться, скандалить, ругаться, выяснять отношения.

На Крещение особо почитается вода – в этот день она считается свяченой во всех источниках, а потому в этот день категорически нельзя стирать , чтобы не осквернить свяченую воду.

, чтобы не осквернить свяченую воду. Также в этот великий церковный праздник нельзя шить, убирать, мыть, драить и выполнять другую домашнюю работу .

. В праздник нельзя быть грязным телом и душой . Важно совершить обряд купания – в проруби или дома в ванной.

. Важно совершить обряд купания – в проруби или дома в ванной. В этот день не рекомендуется стричься , чтобы не состричь свою судьбу, и проводить другие манипуляции с ножницами, например, делать маникюр.

, чтобы не состричь свою судьбу, и проводить другие манипуляции с ножницами, например, делать маникюр. Запрещено одалживать деньги , иначе до следующего года не будет достатка.

, иначе до следующего года не будет достатка. Нельзя в праздник употреблять спиртные напитки , даже после купания в проруби.

, даже после купания в проруби. Ни в коем случае на Крещение нельзя плакать . Тот, кто проливает слезы, будет несчастным весь год.

. Тот, кто проливает слезы, будет несчастным весь год. Церковь негативно относится к гаданиям и ворожбе , хотя в народе очень популярны крещенские гадания – они считаются наиболее правдивыми.

Ранее мы публиковали гороскоп на Крещенскую неделю 17-23 января для всех знаков зодиака.