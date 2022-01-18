Водохреще-2022: що категорично не можна робити

Що категорично не можна робити на Водохреще: традиції свята 19 січня / Фото: Колаж: Сьогодні
19 січня настає велике церковне свято – Водохреще . Цього дня Ісус прийшов на річку Йордан і прийняв хрещення від Іоанна Предтечі. У цей момент сталося чудесне явлення Трійці – голос Отця згори та сходження Духа Святого у вигляді голуба над Христом. А тому це свято також називається Богоявленням .
До наших днів збереглися і виконуються багато традицій та обрядів свята Водохреща. Також у цей день є і свої заборони, які не можна порушувати , щоб не викликати на себе неприємності.
Переддень свята Водохреща розпочинається вже сьогодні, 18 січня. У православних відзначається Хрещенський святвечір , у церквах проводять молебни та святять воду безпосередньо у храмах, а також на водоймах.
Водохреще Господнє: головні заборони свята
- У Хрещенський святвечір не можна їсти скоромну їжу – цього дня дотримуються посту. А на столі має бути 12 пісних страв.
- Кутя має бути голодною – не можна заправляти її маслом, вершками чи смальцем .
- У жодному разі не можна у святе свято сваритися, скандалити, лаятися, з'ясовувати стосунки.
- На Водохреще особливо шанується вода – цього дня вона вважається святою у всіх джерелах, а тому категорично не можна прати , щоб не осквернити свячену воду.
- Також у це велике церковне свято не можна шити, прибирати, мити, драїти та виконувати іншу домашню роботу .
- У свято не можна бути брудними тілом та душею . Важливо здійснити обряд купання – у ополонці або вдома у ванній.
- Цього дня не рекомендується стригтися , щоб не зістригти свою долю, і проводити інші маніпуляції з ножицями, наприклад, робити манікюр.
- Заборонено позичати гроші , інакше до наступного року не буде достатку.
- Не можна у свято вживати спиртні напої навіть після купання в ополонці.
- У жодному разі на Водохреще не можна плакати . Той, хто проливає сльози, буде нещасним цілий рік.
- Церква негативно ставиться до ворожінь . Хоча в народі дуже популярні хрещенські ворожіння – вони вважаються найбільш правдивими.
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