Что нужно делать на Крещение: главные традиции

Большинство народных и церковных традиций и ритуалов праздника Крещения 19 января связаны с водой.

Главные традиции на Крещение Господне 19 января связаны с водой / Фото: Коллаж: Сегодня

19 января православные отмечают великий праздник – Крещение Господне . Как гласит история, в этот день Христос пришел на реку Иордан, где Иоанн Креститель совершал над людьми обряд крещения.

Сам Господь также принял Крещение, во время которого было чудесное явление Троицы – голос Отца свыше и снисхождение Духа Святого в виде голубя над Христом. Потому праздник еще называется Богоявлением .

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Что нужно делать, как правильно себя вести , какие важные традиции соблюдаются в день Крещения Господня, читайте в нашей статье.

Крещение: важные традиции праздника

Празднование Крещения начинается накануне, вечером 18 января . Проводится Крещенский сочельник , который также называется голодная кутья. В этот день положено поститься и только с вечерней зарей садятся ужинать. А главное блюдо на столе – кутья.

Православные верят, что в ночь на Крещение открываются небеса . Поэтому можно помолиться и попросить у Господа исполнения желания или ответа на важный вопрос. Знаком отвержения неба является волнение воды в чашке или стакане.

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Также Крещенский вечер считался самым правдивым периодом для гаданий. Так что незамужние девушки в ночь на 19 января поводят крещенские гадания на женихов, любовь, судьбу и будущее.

Сны в крещенскую ночь считаются вещими . Их пытались запомнить, чтобы найти ответы о своем будущем.

В этот праздник важно посетить храм, где проводится праздничная литургия. Верующие стремятся исповедоваться и причаститься , чтобы принять Божественную благодать омовения с чистой душой.

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Икона Крещение Господне / Фото: Wikipedia

Важный ритуал праздника – крестный ход на реку, в котором принимают участие множество людей.

В этот праздник особое значение придается воде – она считается целебной и очищающей, а потому почти все обряды связаны с нею – в частности, это освящение в храме, сооружение иордани и купание в проруби.

Освященной на Крещение водой окропляют дома и дают пить больным . Ее приносят домой и сохраняют в течение всего года. Считается, что святая вода не портится, поэтому ее не надо ставить в холодильник, а нужно хранить возле икон.

Освящение воды помимо храмов также проводится в открытых водоемах. Во льду вырубается крестоподобная прорубь – иордань. Затем священник освящает воду , погружая в нее крест. Считается, что в день Крещения Господня вода во всех водоемах и даже в водопроводе становится святой.

Еще одна важная традиция на Крещение – купание в проруби . Самые отважные ныряют в ледяную воду, чтобы провести обряд очищения, смыть с себя грехи и оздоровиться. Однако ошибочно считать, что, если во время праздника окунуться в прорубь, то грехи сами смоются. Душу важно также омыть молитвой, покаянием и причащением.

Если нет возможности нырнуть в прорубь, следует принять очищающую ванну или постоять под душем . Это лучше делать до рассвета.

Есть примета: если человек примет крещение в этот день , то будет счастлив всю жизнь.

На Крещение молодежь издавна веселилась и развлекалась: катались на льду, продолжали колядовать , обходили дома и пели песни, поздравляя друг друга.

Ранее мы публиковали гороскоп на Крещенскую неделю 17-23 января для всех знаков зодиака.