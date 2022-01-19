Крещение Господне: значение и история иконы

Икона Крещение Господне: что означает и в чем помогает / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 19 января, православный мир отмечает великий праздник , один из важнейших в церковном календаре – Крещение Господне или Богоявление.

Среди большого количества образов Иисуса икона Крещения Господня занимает одно из самых значимых мест. Что это за изображение, какова его история и значение, а также в чем помогает икона, узнайте в нашей статье.

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Значение Крещения Господня

Крещение Господа нашего Иисуса Христа – это важнейшее событие в истории христианства. Приняв из рук Иоанна Предтечи омовение святой водой в реке Иордан, Христос явил Себя миру как Сын Божий .

Сам ритуал омовения стал не просто очищением, но также приобщил людей к таинству крещения, по словам Христа к Своим ученикам: " Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа ".

У иудеев Иордан был священной рекой, в которой проводились религиозные обряды. Именно здесь пророк Иоанн стал проповедовать людям о покаянии в грехах и крестил их водой, готовясь к приходу Спасителя .

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В момент крещения, когда Иисус вышел из воды, над ним разверзлись небеса, опустился Святой Дух в виде голубя с божественным светом и прозвучал глас с небес: " Ты Сын Мой Возлюбленный, в Тебе Мое благоволение! "

История иконы Крещения Господня

Эти события Богоявления отображены на иконе " Крещение Господне ", начиная с ІІІ века.

Икона Крещение Господне: история и значение / Фото: Wikipedia

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Изначально Иисус изображался безбородым обнаженным юношей. И лишь начиная с XV века иконописцы стали рисовать Христу набедренную повязку. Правая рука Иисуса часто нарисована как благословляющая. Христос на иконе стоит в воде или на камне, которым придавлены змеи.

Начиная с V века в сюжете появляются ангелы, которые держат одежду Христа. Иногда икона содержит образы апостолов Петра и Андрея , которые первыми приняли крещение и держат в руках короны, намереваясь вручить их Христу.

О чем молятся иконе Крещения Господня

Люди обращаются в молитве к иконе Крещения с просьбами помочь справиться с различными жизненными трудностями и неудачами .

. Икона помогает разрешить финансовые проблемы , дать благополучие, помочь в работе.

, дать благополучие, помочь в работе. Также святой образ защищает от врагов , отводит их негативное воздействие.

, отводит их негативное воздействие. Икону просят о разрешении семейных конфликтов, улучшении взаимоотношений , воссоединении с родными и близкими.

, воссоединении с родными и близкими. В праздник Крещения к святой иконе дозволено обратиться даже некрещеному человеку с просьбой о благословении на отпущение грехов и искупление вины перед другими людьми, и его молитва будет услышана.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Крещение Господне.