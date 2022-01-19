Хрещення Господнє: значення та історія ікони

Ікона Хрещення Господнє: що означає і в чому допомагає / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 19 січня, православний світ відзначає велике свято , одне із найважливіших у церковному календарі – Водохреща або Богоявлення.

Серед великої кількості образів Ісуса ікона Хрещення Господнього посідає одне з найважливіших місць. Що це за зображення, яка його історія та значення, а також у чому допомагає ікона, дізнайтесь у нашій статті.

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Значення Водохреща

Водохреще Господа нашого Ісуса Христа є найважливішою подією в історії християнства. Прийнявши з рук Іоанна Предтечі омивання святою водою в річці Йордан, Христос явив Себе світові як Син Божий .

Сам ритуал омивання став не просто очищенням, а також долучив людей до таїнства хрещення, за словами Христа до Своїх учнів: " Ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа ".

У юдеїв Йордан був священною річкою, де проводилися релігійні обряди. Саме тут пророк Іоанн став проповідувати людям про покаяння у гріхах і хрестив їх водою, готуючись до приходу Спасителя .

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У момент хрещення, коли Ісус вийшов із води, над ним відкрилися небеса, опустився Святий Дух у вигляді голуба з божественним світлом і пролунав голос із небес: " Ти Син Мій Улюблений, у Тобі Моє милосердя! "

Історія ікони Хрещення Господнього

Ці події Богоявлення відображені на іконі " Хрещення Господнє ", починаючи з ІІІ століття.

Ікона Хрещення Господнє: історія та значення / Фото: Wikipedia

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Спочатку Ісус зображувався безбородим оголеним юнаком. І лише починаючи з XV століття іконописці стали малювати Христові пов'язку на стегнах. Права рука Ісуса часто намальована як благословляюча. Христос на іконі стоїть у воді чи камені, яким придавлені змії.

Починаючи з V століття сюжеті з'являються ангели, які тримають одяг Христа. Іноді ікона містить образи апостолів Петра та Андрія , які першими прийняли хрещення і тримають у руках корони, маючи намір вручити їх Христу.

Про що моляться іконі Хрещення Господнього

Люди звертаються у молитві до ікони Хрещення із проханнями допомогти впоратися з різними життєвими труднощами та невдачами .

. Ікона допомагає вирішити фінансові проблеми , дати благополуччя, допомогти в роботі.

, дати благополуччя, допомогти в роботі. Також святий образ захищає від ворогів , відводить їх негативний вплив.

, відводить їх негативний вплив. Ікону просять про вирішення сімейних конфліктів, покращення стосунків , возз'єднання з рідними та близькими.

, возз'єднання з рідними та близькими. У свято Водохреща до святої ікони можна звернутися навіть нехрещеній людині із проханням про благословення на відпущення гріхів і спокутування провини перед іншими людьми і її молитва буде почута.

Раніше ми розповідали, що не можна робити на Водохреще.