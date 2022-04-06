Лайфхаки, которые нельзя повторять: ТОП-3 странных совета

Лайфхаки, которые нельзя повторять / Фото: Коллаж: Сегодня

Соцсети и сайты пестрят разнообразными лайфхаками, которые, на первый взгляд, кажутся интересными, практичными, способными облегчить жизнь или же просто развлечь любопытных людей .

Но все может оказаться не таким уж радостным, если применить их на практике . Так что проявляйте осторожность, прежде чем соблазниться на подобные советы.

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Лайфхаки, которые нельзя повторять

Лайфхак 1. Накладные ресницы

Поберегите свои ресницы и нервы / Фото: скриншот из YouTube/Tanya StreLove

В тик-токе часто попадается лайфхак, как просто приклеить ресницы. Клей наносится по ресничному краю. Ресницы накладываются у складки века. Достаточно моргнуть , и они сами встанут на нужное место.

На самом деле многое зависит от формы глаза или нависшего века. Ресницы могут попросту не попасть в то место, куда вам нужно. А вот с глазами может быть много проблем : клей размажется по веку, глаза натрутся и будут слезиться.

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Лайфхак 2. Жидкая подводка

Такой лайфхак опасен для глаз / Фото: скриншот из YouTube/Tanya StreLove

Как прорисовать жидкой подводкой слизистую. Нужно зажать аппликатор от внутреннего уголка глаза, закрыть веко и провести по всему глазу.

От такой манипуляции будут не просто слезиться глаза, но еще и белок глаза окрасится в черный цвет и испортит весь макияж .

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Лайфхак 3. Вакуум в бутылке

С этим лайфхаком рискуете взорвать кухню / Фото: скриншот из YouTube/SlivkiShow

Любители опытов всегда найдут приключение на просторах интернета. Советуют в стеклянную бутылку набрать немного воды и поместить в микроволновку, пока она не закипит. Затем бутылку быстро погружают горлышком в воду. Вакуум, образовавшийся в бутылке всасывает в нее воду, и выглядит это эффектно .

Но и небезопасно, потому что из-за контраста температур бутылка может взорваться прямо у вас в руках, осыпая водой и осколками ваши руки и окружающее пространство.

Ранее мы давали практичные советы, как разбавить тушь для ресниц.