Лунный календарь – что можно и чего нельзя делать в лунные дни

Наш обычный календарь – солнечный. Связан с перемещением Солнца из одного знака в другой. В солнечном году – 365 дней. От лунного календаря в нашем современном осталось такое понятие как "месяц". Правда, отражено это лишь в названии. Нынешние месяцы – январь, февраль, март и прочие – никак не учитывают движение Луны. И напрасно!

Луна – ночное светило. Философы и астрологи часто связывали его с меланхолией, поэзией и мистикой. В астрологии считается, что Луна влияет на нас исподволь, тайно – но очень сильно. Она часто определяет наши поступки. Поэтому учитывать влияние Луны в повседневной жизни было бы правильно.

Реклама

Как рассчитывается месяц по лунному календарю?

1 день лунного месяца начинается в момент новолуния. То есть, когда Луна соединяется с Солнцем.

2 лунный день и все последующие начинаются с очередным восходом Луны над горизонтом. Луна, как и Солнце, и все остальные планеты восходят над горизонтом примерно раз в сутки.

В лунном календаре бывает 29 или 30 лунных дней, подобно тому, как в солнечном их 30 (как в ноябре или апреле) или 31 (как в декабре или январе).

Реклама

Считается, что каждый лунный день оказывает определенное влияние на настроение человека. Также во многом от лунного дня зависит, повезет человеку или не повезет.

Вот какое влияние оказывает каждый из лунных дней:

1 день. Сегодня новых дел начинать не стоит, лучше планировать. Тогда впоследствии ваши планы успешно осуществятся. Подходящий день для творчества.

2 день подходит для оздоровительных, медицинских процедур. Удача сопутствует щедрым, открытым людям. Не стоит заключать брак, лучше не ссориться – иначе это надолго. Можете выболтать чужие секреты. Нельзя переедать.

Реклама

3 день подходит для активных людей, бойцов. А осторожные, пассивные люди сегодня уязвимы. Нужно отстаивать свою позицию, спорить, вступать в бой. Хорошо ходить в баню, сауну. Плохо в этот день разлить масло (означает, что вы поскользнулись, сошли с пути).

4 день. Считается, что сны в этот день сбываются. А еще человеку постоянно приходится выбирать между хорошим и плохим. И правильный выбор сделать непросто.

5 день связан с позитивным настроем, но некоторые вещи видятся через розовые очки. Не стесняйтесь проявлять эмоции – окружающие вас правильно поймут. День благоприятен для задушевных бесед и путешествий. А опасен он тем, что теряются мелкие вещи, и что потеряно – не воротишь. Сегодня не спешите бросаться в бой (в переносном смысле, да и в прямом тоже). Если вчера вы что-то планировали, сегодня удастся это осуществить.

6 день подходит для самообразования, покупок и работы или отдыха в большой компании. Случайно услышанное от друзей может навести вас на серьезные размышления и привести к переменам в жизни. Если потеряли дома какую-то мелкую вещь и уже несколько дней не можете ее найти, попробуйте сегодня – вам повезет. И еще, никому не рассказывайте о своих снах.

7 день – не сидите дома, больше общайтесь, делитесь эмоциями и слушайте советы других людей. День несчастлив для преступников и людей нечестных. Мысли о том, чтобы взять чужое, гоните прочь – это испытание седьмого дня. Отличный момент для покупок и для того, чтобы начать бороться с вредными привычками. Например, сегодня хорошо бросить курить. Прибраться в книжном шкафу – неплохая идея на сегодня.

8 день – удача благоволит тем, кто действует быстро. А вот у сомневающихся и медлительных дела пойдут не очень. Так что, не мешкайте, действуйте. Хорошо заниматься планированием и решать вопросы, связанные с недвижимостью. Плохо стирать, принимать ванны и пить алкоголь.

9 день – требуется осторожность во всем, не нужно ссориться, рисковать и злоупотреблять алкоголем. Сны могут быть страшными, но не сбудутся. Сплетни, которые вас беспокоят, лишены оснований и не доставят неудобств. Но есть повод над ними поразмыслить. День хорош для путешественников, можно спокойно отправляться в дорогу. Если сегодня зацветет кактус – это к удаче.

10 день – нас ждет удача в делах, особенно в сотрудничестве с проверенными партнерами, хорошо знакомыми людьми. Уделите время семье, найдите возможность поговорить по душам с любимым человеком. Также день подходит для того, чтобы покупать и продавать – и для путешествий. Если недавно заболели – самочувствие сегодня улучшится.

11 день – он связан с усилением интеллектуальной активности. Вы можете разрешить сложные головоломки, в прямом и переносном смысле слова. Но важных дел сегодня лучше не начинать. День неблагоприятен для торговли и связан с повышенным травматизмом. Будьте осторожней с ножами и иглами.

12 день считается одним из самых спокойных и мирных в месяце. Человека сопровождают глубокие мысли, самоуглубление, его интересует непознаное и таинственное. В такие дни часто ходят в церковь. День благоприятен для подарков, причем не только материальных. Не отказывайте, когда вас просят о помощи, это принесет пользу в будущем. Неблагоприятный день для риска, и чтобы играть в азартные игры. Нельзя ругаться и плакать.

13 день благоприятен для того, чтобы проводить время в кругу друзей – совместный отдых или работа. День подходит для самообразования, приготовления пищи (особенно – хлеба), домашнего ремонта. Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы требуют повышенного внимания.

14 день – до обеда можно начинать важные дела, отправляться в дорогу, продавать и покупать вещи и даже играть в азартные игры. Сегодня могут прийти важные и хорошие известия. Загаданные желания должны осуществиться.

15 день, скоро ПОЛНОЛУНИЕ. Остерегайтесь травм, берегите горло, не переохлаждайтесь. День связан с лестью и ложными обещаниями – увы, такое бывает. Подарки сегодня могут обернуться проблемами. Также возможны препятствия из-за лени. Накануне полнолуния эмоции накаляются, и люди бывают нервными, агрессивными. Хорошо сегодня выбрасывать то, что не нужно, чистить одежду и приводить в порядок финансовые дела.

16 день связан с успокоением чувств, очищением, умеренностью во всем – эмоциях, питании, сне. Сделать зарядку вечером или сходить в зал – лучшее, что можно придумать. Хорошо строить краткосрочные планы, например, чем займетесь до конца недели. Лучше избегать одиночества, иначе будете грустить.

17 день подходит для того, чтобы писать заявление об увольнении (необычно, да?), об отпуске – а также хороший момент для откровенности. Например, искренний разговор с начальством может принести пользу (а вовсе не увольнение). А еще сегодня – отличный день для вечеринок, танцев– и просто выпить пива в компании друзей было бы неплохо. Главное, знать меру.

18 день – очень многое будет зависеть от вашего настроения. Пока оно хорошее, дела будут осуществляться быстро и легко. Но стоит поймать плохую волну – и все будет валиться из рук. Не беритесь за дела, в которых не разбираетесь и не поддавайтесь соблазнам и искушениям.

19 день – он благоприятен для творчества, прогулок, а также для домашних занятий – готовки, уборки. Древние астрологические тексты советуют также прибраться внутри себя – задумайтесь, все ли у вас в порядке, что вы делаете не так. День подходит для молитв, самоанализа, медитаций у огня. Плохо сегодня заключать брак, также будьте внимательны к пище – повышается вероятность отравлений.

20 день – Можете узнать нечто важное или удивительное – день связан с открытиями. Отличный момент, чтобы возвращать долги, строить планы и отстаивать свою позицию. Невезучий день для высокомерных людей.

21 день. Удача улыбнется решительным и открытым людям. День благоприятен для рискованных поступков, если они ради общего блага. Также удача ждет тех, кто работает сообща, большим коллективом. День связан с военнослужащими, армией, МВД. Утром большая польза от водных процедур – облейтесь холодной водой или по крайней мере примите душ.

22 день. Этот день бывает связан со светлой грустью. Он подходит, чтобы строить планы, думать о будущем. А также заниматься обучением, самообразованием. А вот новые дела и поездки сегодня лучше не начинать.

23 день, неблагоприятный. Возможны проявления насилия, неожиданные изменения в делах. В этот день в человеке легко высвобождаются инстинкты захвата, неуемный аппетит, склонность к дракам и авантюрам. Сексуальная энергия этого дня подрывает здоровье. Плохо вести переговоры, судиться и стоять в очереди, ехать в переполненном транспорте. Лучше ничего важного не предпринимать.

24 день связан с пробуждением сил природы. У человека обостряется интуиция, он становится очень чувствительным. Поэтому сегодня не стоит грубо шутить – вы можете легко обидеть друга. День неблагоприятен для путешествий, но подходит для начала новых дел. Особенно для начала строительства.

25 день – его можно посвятить любым медицинским вопросам. Он также хорош, чтобы сесть на диету, начать курс витаминов – и вообще для всего, что связано со здоровым образом жизни. Также день подходит для того, чтобы расширять свой горизонт, заняться самообразованием, пойти на курсы. В путешествие сегодня лучше не отправляться.

26 день связан с познанием жизни, иногда открывает глаза на худшие качества в людях. Может быть связан с ссорами, ненужной суетой, напрасной тратой времени. Рекомендуется уединение, хорошо писать письма и общаться с адвокатами.

27 день – связан с иллюзиями, поэтому лучше как можно реже смотреться в зеркало, а лучше обойтись без него. Также сегодня человека могут посвятить в тайне, поделиться сокровенным знанием.

28 день связан с Солнцем, сулит удачу в делах. Сегодня хорошо дарить подарки (только не цветы), также можно найти пропавшие вещи. Сны могут сбываться. День благоприятен для покупок, чтобы садить цветы и деревья, ухаживать за ними, медитировать, заниматься спортом. Важно контролировать свои чувства, избегать уныния.

29 день, он читается опасным. Лучше не начинать новых дел, хорошо заниматься домашними делами. Повышается риск конфликтов, лучше избегать темноты. Считается, что в этот день люди получают предупреждения свыше. Если вы слышите странные звуки, например, вопли или звук трубы – это возможно знак, что вы что-то делаете в своей жизни неправильно.

30 день, благоприятный. Хотя есть нюансы. Это день покаяния, прощения, подведения итогов. Не подходит для сделок, деловых переговоров, трудоустройства. Благоприятен для творчества и чтобы возвращать долги. Считается, что талисманы, обереги в 30 день сильны, как никогда.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

И также писали, что такое Луна без курса.