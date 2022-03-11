Лунный календарь на неделю 14-20 марта 2022 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину марта 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 14-20 марта 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 14-20 марта 2022 года

14 марта, понедельник – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

15 марта, вторник – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

16 марта, среда – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек слабо контролирует свои слабости.

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17 марта, четверг – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – первая четверть. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

18 марта, пятница – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – полнолуние в 9:18. День внутренней свободы и раскрепощения, когда полезно задуматься о своей жизни.

19 марта, суббота – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

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20 марта, воскресенье – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

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