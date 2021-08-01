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Лунный календарь на неделю 2-8 августа 2021 года

1 августа, 15:08

Ольга Козачок

Согласно лунному календарю, самым опасным и сложным днем недели будет безлунная суббота накануне воскресного новолуния.

Какой сегодня лунный день / Фото: Сегодня

Подробный лунный календарь на начало августа 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 2-8 августа 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 2-8 августа 2021 года

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

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Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние в 16:51. День всепрощения и планирования новых дел.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2021 года в Украине.

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