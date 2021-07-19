Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Красота на даче

Спасаем цветы

Где сделать фото

Боремся с жарой

Путешествуем безопасно

Как вывести пятна
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Лунный календарь на август 2021 года: благоприятные и опасные дни

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
19 июля, 15:59
Копировать ссылку
Самое сильное взаимодействие между Солнцем и Луной, которое влияет на людей, происходит в моменты новолуния и полнолуния, а также в дни первой и последней четверти Луны.
Лунный календарь на август Коллаж: Сегодня
Лунный календарь на август Коллаж: Сегодня

Луна оказывает серьезное влияние на людей, а ее фазы по-разному воздействуют на наше настроение, эмоции и поведение. Одни люди очень остро чувствуют зависимость от спутника Земли, другие же даже не замечают смену лунных фаз и другие астрономические явления. В какие дни августа полезно проявлять активность, когда нельзя предпринимать никаких серьезных действий, а когда можно и даже нужно загадывать желания, узнайте в нашей статье.

Если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, смотрите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Новолуние, полнолуние, дни первой и последней четверти Луны, а также солнечные и лунные затмения – это время усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи рекомендуют те периоды, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, август-2021 начинается и завершается фазой убывающей Луны.

Читайте также:

Новолуние и полнолуние в августе-2021

Новолуние в августе 2021 года произойдет 8-го числа в 16 часов 51 минуту по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Льва, который окажет серьезное влияние на нашу жизнь, поведение и самочувствие. Этот знак обычно дарит бодрость и приподнятое настроение, его сложно сбить с намеченного пути в достижении цели.

Не спешите действовать в первые дни новолуния – это время больше подходит для загадывания желаний, планов и мечтаний. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Полнолуние в конце лета состоится 22 августа, в 15 часов 2 минуты. Оно пройдет под знаком Водолея, что усугубит стремление людей к внутренней свободе и независимости. Эмоции будут проявляться более открыто и раскрепощенно. Появится неприятие малейшего давления на себя.

Имейте в виду, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения и могут совершать ошибки.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в августе-2021

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 2, 3, 5, 6, 9, 19, 20, 23, 24, 29, 31 августа.

Подходящими днями в августе-2021 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 10, 12, 17, 21, 27, 28 августа. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в августе еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 30 августа. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Ранее мы публиковали календарь затмений-2021: точные даты и влияние на людей.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Лайфхак для хорошего урожая
Лунный посевной календарь на июль
Что нужно делать
Напоминалка
ДО КОНЦА ЛЕТА ОСТАЛОСЬ
дней
часов
минут
секунд
Как пережить жару
Простые лайфхаки
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Знаешь, как правильно и быстро собрать чемодан?
Если не знаешь "как" просто "хакни"
Хакнуть
Поздравления на все случаи жизни

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять