Лунный календарь на август 2021 года: благоприятные и опасные дни

Самое сильное взаимодействие между Солнцем и Луной, которое влияет на людей, происходит в моменты новолуния и полнолуния, а также в дни первой и последней четверти Луны.

Лунный календарь на август Коллаж: Сегодня

Луна оказывает серьезное влияние на людей, а ее фазы по-разному воздействуют на наше настроение, эмоции и поведение. Одни люди очень остро чувствуют зависимость от спутника Земли, другие же даже не замечают смену лунных фаз и другие астрономические явления. В какие дни августа полезно проявлять активность, когда нельзя предпринимать никаких серьезных действий, а когда можно и даже нужно загадывать желания, узнайте в нашей статье.

Если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, смотрите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Новолуние, полнолуние, дни первой и последней четверти Луны, а также солнечные и лунные затмения – это время усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи рекомендуют те периоды, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, август-2021 начинается и завершается фазой убывающей Луны.

Новолуние и полнолуние в августе-2021

Новолуние в августе 2021 года произойдет 8-го числа в 16 часов 51 минуту по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Льва, который окажет серьезное влияние на нашу жизнь, поведение и самочувствие. Этот знак обычно дарит бодрость и приподнятое настроение, его сложно сбить с намеченного пути в достижении цели.

Не спешите действовать в первые дни новолуния – это время больше подходит для загадывания желаний, планов и мечтаний. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Полнолуние в конце лета состоится 22 августа, в 15 часов 2 минуты. Оно пройдет под знаком Водолея, что усугубит стремление людей к внутренней свободе и независимости. Эмоции будут проявляться более открыто и раскрепощенно. Появится неприятие малейшего давления на себя.

Имейте в виду, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения и могут совершать ошибки.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в августе-2021

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 2, 3, 5, 6, 9, 19, 20, 23, 24, 29, 31 августа.

Подходящими днями в августе-2021 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 10, 12, 17, 21, 27, 28 августа. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

Однако в августе еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 30 августа. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Ранее мы публиковали календарь затмений-2021: точные даты и влияние на людей.