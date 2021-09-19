Лунный календарь на неделю 20-26 сентября 2021 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину сентября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 20-26 сентября 2021 года.

Лунный календарь по дням на неделю 20-26 сентября 2021 года

20 сентября, понедельник – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек слабо контролирует свои слабости.

21 сентября, вторник – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние в 2:55. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

22 сентября, среда – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

23 сентября, четверг – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

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24 сентября, пятница – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

25 сентября, суббота – 20-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

26 сентября, воскресенье – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

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