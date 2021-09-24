Лунный календарь на неделю 27 сентября – 3 октября 2021 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на конец сентября – начало октября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также о характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 27 сентября – 3 октября 2021 года.

Реклама

Лунный календарь по дням на неделю 27 сентября – 3 октября 2021 года

27 сентября, понедельник – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – полнолуние. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

28 сентября, вторник – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – полнолуние. Тяжелый агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

Реклама

29 сентября, среда – 24-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – последняя четверть в 4:58. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

30 сентября, четверг – 24-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – последняя четверть. День разума и силы, подходящий для обновления.

1 октября, пятница – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

2 октября, суббота – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

3 октября, воскресенье – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2021 года в Украине.