Лунный календарь на октябрь 2021 года: благоприятные и опасные дни

Влияние Луны очень серьезно, даже если мы этого и не ощущаем, ее фазы по-разному воздействуют на наше настроение, чувства, эмоции и действия. Одни люди в большей мере зависимы от спутника Земли, другие же даже не замечают смену лунных фаз и другие астрономические явления.
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В какие дни октября полезно проявлять активность, когда нельзя предпринимать никаких серьезных действий, а когда можно и даже нужно загадывать желания, узнайте в нашей статье.
Такие важные фазы Луны, как новолуние, полнолуние, дни первой и последней четверти, а также солнечные и лунные затмения – это время усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. По мнению астрологов, периоды, когда Луна пребывает в различных фазах, также нужно использовать для разных целей.
Согласно лунному календарю, октябрь-2021 начинается и завершается фазой убывающей Луны.
Новолуние и полнолуние в октябре-2021
Новолуние в октябре 2021 года произойдет 6-го числа в 14 часов 6 минут по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Весов, которые способствуют настрою на покой, размеренность и гармонию. Уменьшается вероятность конфликтов. Люди гораздо легче идут на компромиссы. Улучшается взаимопонимание.
Не спешите действовать в первые дни новолуния – это время больше подходит для загадывания желаний, планов и мечтаний. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.
Полнолуние в середине осени состоится 20 октября, в 17 часов 57 минут . Оно пройдет под знаком Овна, который провоцирует конфликты, эмоциональное выяснение отношений, грубость и резкость.
Обычно в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения и могут совершать ошибки.
Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в октябре-2021
- В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 1, 3, 4, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 30, 31 октября.
- Подходящими днями в октябре-2021 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 8, 10, 15, 19, 25, 26 октября. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.
- Однако в октябре еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 24, 28, 29 октября. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.
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