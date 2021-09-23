Лунный календарь на октябрь 2021 года: благоприятные и опасные дни

Если хотите, чтобы желание сбылось, его лучше всего загадывать на новолуние, которое в октябре состоится 6-го числа.

Лунный календарь на октябрь / Фото: Коллаж: Сегодня

Влияние Луны очень серьезно, даже если мы этого и не ощущаем, ее фазы по-разному воздействуют на наше настроение, чувства, эмоции и действия. Одни люди в большей мере зависимы от спутника Земли, другие же даже не замечают смену лунных фаз и другие астрономические явления.

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В какие дни октября полезно проявлять активность, когда нельзя предпринимать никаких серьезных действий, а когда можно и даже нужно загадывать желания, узнайте в нашей статье.

Такие важные фазы Луны, как новолуние, полнолуние, дни первой и последней четверти, а также солнечные и лунные затмения – это время усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. По мнению астрологов, периоды, когда Луна пребывает в различных фазах, также нужно использовать для разных целей.

Согласно лунному календарю, октябрь-2021 начинается и завершается фазой убывающей Луны.

Новолуние и полнолуние в октябре-2021

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Новолуние в октябре 2021 года произойдет 6-го числа в 14 часов 6 минут по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Весов, которые способствуют настрою на покой, размеренность и гармонию. Уменьшается вероятность конфликтов. Люди гораздо легче идут на компромиссы. Улучшается взаимопонимание.

Не спешите действовать в первые дни новолуния – это время больше подходит для загадывания желаний, планов и мечтаний. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Полнолуние в середине осени состоится 20 октября, в 17 часов 57 минут . Оно пройдет под знаком Овна, который провоцирует конфликты, эмоциональное выяснение отношений, грубость и резкость.

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Обычно в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда способны принимать правильные решения и могут совершать ошибки.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в октябре-2021

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 1, 3, 4, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 30, 31 октября.

Подходящими днями в октябре-2021 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 8, 10, 15, 19, 25, 26 октября. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит. Однако в октябре еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 24, 28, 29 октября. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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