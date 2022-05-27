Лунный календарь на неделю 30 мая – 5 июня 2022 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на конец весны – начало лета 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня .

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 30 мая – 5 июня 2022 года.

Реклама

Лунный календарь по дням на неделю 30 мая – 5 июня 2022 года

30 мая, понедельник – 30-й, 1-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – новолуние в 14:31. День всепрощения и планирования новых дел.

31 мая, вторник – 2-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

1 июня, среда – 3-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

Реклама

2 июня, четверг – 4-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

3 июня, пятница – 5-й лунный день.

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.

4 июня, суббота – 6-й лунный день.

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.

Реклама

5 июня, воскресенье – 7-й лунный день.

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

Ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на июнь 2022 года. А когда лучше всего окрашивать волосы, вы можете узнать, заглянув в лунный календарь окрашивания на июнь-2022.