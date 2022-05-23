Лунный календарь окрашивания волос на июнь 2022 года

В какие дни июня-2022 хорошо менять имидж, чтобы привлечь удачу в свою жизнь.

Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда можно красить волосы по лунному календарю в июне 2022 года, чтобы смена имиджа вас порадовала, привлекла восхищенные взгляды окружающих, принесла успех и здоровье? Какие дни будут не подходящими для окрашивания локонов , потому что их внешний вид и здоровье может ухудшиться?

Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос на каждый день июня 2022 года и выбирайте лучшие дни для обновления имиджа.

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Лунный календарь на июнь-2022: когда можно и нельзя красить волосы

1 июня – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

2 июня – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

Когда можно краситься / Фото: pinterest

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3 июня – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

4 июня – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

5 июня – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

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6 июня – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

Подходящий день для окрашивания волос / Фото: pinterest

7 июня – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

8 июня – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

9 июня – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

10 июня – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

11 июня – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

12 июня – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

Когда лучше всего окрашивать волосы / Фото: pinterest

13 июня – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

14 июня – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

15 июня – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

16 июня – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

17 июня – 18 лунный день. Подходящий день для окрашивания в яркие тона, вы останетесь довольны результатом.

18 июня – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

19 июня – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

20 июня – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

21 июня – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

22 июня – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

Когда можно окрашивать волосы / Фото: pinterest

23 июня – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

24 июня – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

25 июня – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

26 июня – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

Удачный день для окрашивания волос / Фото: pinterest

27 июня – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

28 июня – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

29 июня – 30, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

30 июня – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

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