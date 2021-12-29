Лунный календарь на январь 2022 года: благоприятные и опасные дни

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Как Луна влияет на наше настроение и поведение? Разные фазы Луны по-разному воздействуют на людей: кто-то явно ощущает смену лунных дней, другие к этому кажутся равнодушными. Но в любом случае не стоит недооценивать действие различных лунных фаз. В какие дни января можно проявлять активность, когда не рекомендуется предпринимать серьезные шаги, а когда полезно загадывать желания, узнайте в нашей статье.

Согласно лунному календарю, январь-2022 начинается и завершается фазой убывающей Луны.

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Новолуние и полнолуние в январе-2022

Новолуние в январе 2022 года произойдет 2-го числа в 20 часов 34 минуты по киевскому времени.

Это астрономическое явление пройдет под знаком Козерога , который благоприятно влияет на желание навести порядок, разложить по местам вещи и структурировать свои мысли. Также это хороший период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

Не стоит совершать какие-то серьезные действия – это время больше подходит для планов, рассуждений, а также загадывания желаний. Также период новолуния благоприятен для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

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Полнолуние в середине зимы пройдет 18 января, в 1 час 49 минут . Оно состоится под знаком Рака, который способен сделать людей более чувствительными и легкоранимыми. Появится потребность погрузиться в свой внутренний мир, а личные переживания станут важнее, чем события внешнего мира.

Обычно в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения и подвержены ошибкам.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в январе-2022

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 1, 3, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30 января.

Подходящими днями в январе-2022 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 4, 6, 11, 15, 21, 22 января. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.

В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит. Однако в январе еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 31 января. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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