Місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні

Який сьогодні місячний день / Фото: Колаж: Сьогодні

Як Місяць впливає на наш настрій і поведінку? Різні фази Місяця по-різному діють на людей: хтось явно відчуває зміну місячних днів, інші до цього здаються байдужими. Але в жодному разі не варто недооцінювати дію різних місячних фаз. В які дні січня можна проявляти активність, коли не рекомендується робити серйозні кроки, а коли корисно загадувати бажання, дізнайтеся у нашій статті.

Згідно з місячним календарем, січень-2022 починається і завершується фазою спадного Місяця.

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Молодик і повня у січні-2022

Молодик у січні 2022 року відбудеться 2-го числа о 20 годині 34 хвилини за київським часом.

Це астрономічне явище пройде під знаком Козорога , який сприятливо впливає на бажання навести лад, розкласти на місця речі і структурувати свої думки. Також це гарний період для всепрощення, планування і накопичення сил для нових звершень та важливих справ.

Не варто робити якісь серйозні дії – цей час найбільше підходить для планів, міркувань, а також загадування бажань. Також період молодика сприятливий для аналізу минулого, отримання уроків, прощення старих образ і підготовки до серйозних починань.

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Повня у середині зими пройде 18 січня, о 1 годині 49 хвилин . Вона відбудеться під знаком Рака, який здатен зробити людей більш чутливими та легкоранимими. З'явиться потреба поринути у свій внутрішній світ, а особисті переживання стануть важливішими, ніж події зовнішнього світу.

Зазвичай у період повні й кілька днів потому люди не завжди можуть приймати правильні рішення і схильні до помилок.

Сприятливі та несприятливі місячні дні у січні-2022

У період молодика люди за допомогою своїх думок та вчинків здатні вплинути на свою долю. У цей час вони менше сваряться, краще розуміють оточуючих та легше переносять хвороби. На молодика починається новий етап у житті. І те, як ми його проведемо, позначиться на нашому майбутньому. Крім молодика, також сприятливими днями для планування вважаються 1, 3, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30 січня.

Слушними днями у січні-2022 для активних та рішучих дій, що дають результат, є 4, 6, 11, 15, 21, 22 січня. У цей час з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. Саме тоді можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто.

У цей час з'являється енергія, сили, все задумане вдається виконати. Саме тоді можна відкривати фірми, підписувати договори, робити вклади. Але планувати нові справи не варто. Однак у січні ще є дні, в які, згідно з місячним календарем, слід проявити вдумливість та обережність: 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 31 січня. У такі дні бажано не піддаватися спокусам та провокаціям, уникати скандалів та сварок, агресії та насильства.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у січні 2022 року в Україні.