Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2021 года

Лунный календарь окрашивания волос / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда по лунному календарю лучше всего менять цвет волос в октябре, чтобы обновленный имидж поднял настроение в хмурые осенние дни и принес радость? А в какие дни красить волосы не рекомендуется, чтобы не ухудшить здоровье и не лишиться удачи?

Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос на каждый день октября 2021 года и останавливайте свой выбор на лучших днях для обновления своего образа.

Реклама

Лунный календарь на октябрь-2021: когда можно и нельзя красить волосы

1 октября – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

2 октября – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

Реклама

3 октября – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

4 октября – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

Лунный календарь окрашивания волос / Фото: pinterest

5 октября – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

6 октября – 30, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

7 октября – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

8 октября – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

9 октября – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

Лунный календарь окрашивания волос / Фото: pinterest

10 октября – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

1 1 октября – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

1 2 октября – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

1 3 октября – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

1 4 октября – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

1 5 октября – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

1 6 октября – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

17 октября – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

18 октября – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

Лунный календарь окрашивания волос

19 октября – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

20 октября – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

21 октября – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

22 октября – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

23 октября – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

24 октября – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

Лунный календарь окрашивания волос

25 октября – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

26 октября – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

27 октября – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

28 октября – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

29 октября – 23 лунный день. Лучше отложите смену цвета на другой день, если не хотите неприятностей в личной жизни.

30 октября – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

Лунный календарь окрашивания волос

31 октября – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

Смотрите видео о новом бьюти-тренде: веснушки и родинки:

Читайте также: