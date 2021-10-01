Китайский календарь стрижек на октябрь-2021, влияющий на судьбу

Астрология, как и китайская медицина, основывается на изучении природных циклов. В отличие от западной астрологии, которая считает, что состояние волос и прически зависит от лунного календаря, китайская утверждает, что стрижка влияет не на рост волос, а на жизненные обстоятельства .
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Мы узнали у экспертов киевской "Лаборатории фэн-шуй", как можно предугадать влияние каких-либо манипуляций с волосами на нашу жизнь, в зависимости от года рождения. Оказывается, менять цвет волос можно в любой день, а вот работать ножницами, срезать локоны или укорачивать кончики желательно по китайскому календарю стрижек. Главное правило: делайте это в светлое время суток.
Воздействие стрижки ощущается особенно сильно, если рядом с датой указано животное вашего года рождения . Обстоятельства развиваются в течение недели, а энергия имеет накопительный эффект от стрижки к стрижке. Поэтому рекомендуется выбрать определенное обстоятельство и придерживаться этих дней во время каждого посещения мастера.
Стрижки в октябре-2021 по китайскому календарю
- 1 октября — ухудшение внешнего вида (влияет на капиллярное кровообращение – глаза и цвет лица), особенно у Тигра и Кролика.
- 2 октября — случайное стечение благоприятных обстоятельств, особенно у Тигра, Кролика, Козы, Обезьяны. При этом нежелательно стричься Крысе, Дракону, Змее.
- 3 октября — радостные обстоятельства, особенно у Тигра и Собаки. Нежелательно стричься Змее и Обезьяне.
- 4 октября — конфликтные ситуации у Крысы.
- 5 октября — душевные потрясения и упадок сил, особенно у Дракона, Обезьяны, Петуха, Собаки.
- 6 октября — опасные ситуации и неприятие действий для Тигра, Змеи, Лошади, Собаки, Свиньи.
- 7 октября — обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни, особенно для Быка, Дракона, Козы, Собаки.
- 8 октября — конфликты и заболевания у Тигра и Кролика.
- 9 октября — финансовый рост, особенно у Быка и Тигра. А вот Крысе и Свинье стричься не рекомендуется.
- 10 октября — рост силы, укрепление здоровья и повышение продуктивности у Дракона.
- 11 октября — непредвиденные потери (часто связаны с хитростью и мошенничеством), особенно у Обезьяны.
- 12 октября — неприятие действий и незамедлительные последствия, особенно у Кролика, Обезьяны и Петуха.
- 13 октября — обстоятельства, благоприятно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Крыса, Быка, Дракона, Собаки, Свиньи. А вот Змее и Лошади стричься нежелательно.
- 14 октября — небольшое недомогание, особенно у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки.
- 15 октября — радостные обстоятельства, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. При этом Тигру и Кролику стричься нежелательно.
- 16 октября — прояснение давно волновавшей ситуации. Восприятие реальности без розовых очков и сгущения темных красок, особенно у Быка, Тигра, Кролика. Для Крысы и Свиньи стрижка принесет ситуации самообмана и ложных ожиданий.
- 17 октября — опасные заболевания и обстоятельства, угрожающие здоровью Крысы.
- 18 октября — личностный рост, закладывающий фундамент жизненных улучшений у Дракона, Козы и Собаки. При этом Петуха ожидает прокрастинация и бессмысленная суета, влекущая за собой ошибки.
- 19 октября — увеличение материальных благ у Крысы, Змеи, Лошади и Свиньи. Обезьяне стричься нежелательно.
- 20 октября — апатия и упадок жизненных сил, особенно у Крысы, Кролика, Змеи, Лошади, Свиньи.
- 21 октября — ухудшение здоровья и жизненных условий у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки.
- 22 октября — ухудшение внешнего вида (нарушение капиллярного кровообращения) у Тигра и Кролика.
- 23 октября — финансовые потери у Крысы, Быка, Тигра, Свиньи.
- 24 октября — личностный рост, закладывающий фундамент жизненных улучшений у Крысы и Дракона. При этом нежелательно стричься Петуху, Собаке, Свинье.
- 25 октября — выход за пределы бюджета (нехватка средств на элементарные вещи). От стрижки лучше отказаться независимо от года рождения.
- 26 октября — опасное заболевание, особенно для Быка, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха.
- 27 октября — прогрессирование хронических заболеваний у Змеи и Лошади.
- 28 октября — финансовый рост у Тигра, Кролика, Обезьяны, Петуха. При этом нежелательно стричься Быку, Дракону, Козе, Собаке.
- 29 октября — инфекционное заболевание у Быка, Тигра, Кролика, Дракона, Змеи.
- 30 октября — инфекционное заболевание, особенно у Крысы, Дракона, Змеи, Обезьяны, Свиньи.
- 31 октября — ухудшение внешнего вида (нарушение капиллярного кровообращения) у Дракона, Змеи, Обезьяны.
Общие рекомендации
- Стричься только в светлое Время суток.
- Стрижку желательно проводить после принятия пищи (спустя 2-3 часа).
- В период болезни, стрижку лучше отложить до выздоровления.
- Стрижка не рекомендуется в дни Солнцестояний, Равноденствий и Затмений.
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