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Китайский календарь стрижек на октябрь-2021, влияющий на судьбу

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 октября, 17:20
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Узнайте, в какие дни можно, а когда не стоит стричь волосы в октябре-2021 по китайскому календарю для разных знаков восточного гороскопа
Китайский календарь стрижек
Китайский календарь стрижек / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрология, как и китайская медицина, основывается на изучении природных циклов. В отличие от западной астрологии, которая считает, что состояние волос и прически зависит от лунного календаря, китайская утверждает, что стрижка влияет не на рост волос, а на жизненные обстоятельства .

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Мы узнали у экспертов киевской "Лаборатории фэн-шуй", как можно предугадать влияние каких-либо манипуляций с волосами на нашу жизнь, в зависимости от года рождения. Оказывается, менять цвет волос можно в любой день, а вот работать ножницами, срезать локоны или укорачивать кончики желательно по китайскому календарю стрижек. Главное правило: делайте это в светлое время суток.

Воздействие стрижки ощущается особенно сильно, если рядом с датой указано животное вашего года рождения . Обстоятельства развиваются в течение недели, а энергия имеет накопительный эффект от стрижки к стрижке. Поэтому рекомендуется выбрать определенное обстоятельство и придерживаться этих дней во время каждого посещения мастера.

Стрижки в октябре-2021 по китайскому календарю

  • 1 октября — ухудшение внешнего вида (влияет на капиллярное кровообращение – глаза и цвет лица), особенно у Тигра и Кролика.
  • 2 октября — случайное стечение благоприятных обстоятельств, особенно у Тигра, Кролика, Козы, Обезьяны. При этом нежелательно стричься Крысе, Дракону, Змее.
  • 3 октября — радостные обстоятельства, особенно у Тигра и Собаки. Нежелательно стричься Змее и Обезьяне.
  • 4 октября — конфликтные ситуации у Крысы.
  • 5 октября — душевные потрясения и упадок сил, особенно у Дракона, Обезьяны, Петуха, Собаки.
  • 6 октября — опасные ситуации и неприятие действий для Тигра, Змеи, Лошади, Собаки, Свиньи.
  • 7 октября — обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни, особенно для Быка, Дракона, Козы, Собаки.
  • 8 октября — конфликты и заболевания у Тигра и Кролика.
  • 9 октября — финансовый рост, особенно у Быка и Тигра. А вот Крысе и Свинье стричься не рекомендуется.
  • 10 октября — рост силы, укрепление здоровья и повышение продуктивности у Дракона.
  • 11 октября — непредвиденные потери (часто связаны с хитростью и мошенничеством), особенно у Обезьяны.
  • 12 октября — неприятие действий и незамедлительные последствия, особенно у Кролика, Обезьяны и Петуха.
  • 13 октября — обстоятельства, благоприятно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Крыса, Быка, Дракона, Собаки, Свиньи. А вот Змее и Лошади стричься нежелательно.
  • 14 октября — небольшое недомогание, особенно у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки.
  • 15 октября — радостные обстоятельства, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. При этом Тигру и Кролику стричься нежелательно.
  • 16 октября — прояснение давно волновавшей ситуации. Восприятие реальности без розовых очков и сгущения темных красок, особенно у Быка, Тигра, Кролика. Для Крысы и Свиньи стрижка принесет ситуации самообмана и ложных ожиданий.
  • 17 октября — опасные заболевания и обстоятельства, угрожающие здоровью Крысы.
  • 18 октября — личностный рост, закладывающий фундамент жизненных улучшений у Дракона, Козы и Собаки. При этом Петуха ожидает прокрастинация и бессмысленная суета, влекущая за собой ошибки.
  • 19 октября — увеличение материальных благ у Крысы, Змеи, Лошади и Свиньи. Обезьяне стричься нежелательно.
  • 20 октября — апатия и упадок жизненных сил, особенно у Крысы, Кролика, Змеи, Лошади, Свиньи.
  • 21 октября — ухудшение здоровья и жизненных условий у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки.
  • 22 октября — ухудшение внешнего вида (нарушение капиллярного кровообращения) у Тигра и Кролика.
  • 23 октября — финансовые потери у Крысы, Быка, Тигра, Свиньи.
  • 24 октября — личностный рост, закладывающий фундамент жизненных улучшений у Крысы и Дракона. При этом нежелательно стричься Петуху, Собаке, Свинье.
  • 25 октября — выход за пределы бюджета (нехватка средств на элементарные вещи). От стрижки лучше отказаться независимо от года рождения.
  • 26 октября — опасное заболевание, особенно для Быка, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха.
  • 27 октября — прогрессирование хронических заболеваний у Змеи и Лошади.
  • 28 октября — финансовый рост у Тигра, Кролика, Обезьяны, Петуха. При этом нежелательно стричься Быку, Дракону, Козе, Собаке.
  • 29 октября — инфекционное заболевание у Быка, Тигра, Кролика, Дракона, Змеи.
  • 30 октября — инфекционное заболевание, особенно у Крысы, Дракона, Змеи, Обезьяны, Свиньи.
  • 31 октября — ухудшение внешнего вида (нарушение капиллярного кровообращения) у Дракона, Змеи, Обезьяны.

Общие рекомендации

  1. Стричься только в светлое Время суток.
  2. Стрижку желательно проводить после принятия пищи (спустя 2-3 часа).
  3. В период болезни, стрижку лучше отложить до выздоровления.
  4. Стрижка не рекомендуется в дни Солнцестояний, Равноденствий и Затмений.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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