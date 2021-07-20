Лунный календарь стрижек на август-2021: когда можно стричься

Благоприятные и неблагоприятные дни лунного календаря в августе 2021 года, в которые можно и нужно стричь волосы для красоты и удачи, а когда не стоит идти в парикмахерскую

Лунный календарь стрижек / Фото: Сегодня

Когда можно стричься в августе 2021 года, согласно лунному календарю, а в какие дни не стоит проводить никаких серьезных манипуляций с волосами? Чтобы ваши волосы радовали вас своим сияющим видом, локоны были здоровыми, не ломкими и не секущимися, а прическа всегда нравилась вам и окружающим, читайте подробный лунный календарь для стрижки волос в августе-2021 и планируйте поход к парикмахеру.

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Лунный календарь на август-2021: когда стричь волосы

1 августа – 23-й лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

2 августа – 24-й лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

3 августа – 25-й лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

4 августа – 26-й лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

5 августа – 27-й лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

6 августа – 28-й лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с локонами укоротить и свою удачу.

7 августа – 29-й лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

8 августа – 30-й, 1-й лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

9 августа – 2-й лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

10 августа – 3-й лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

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11 августа – 4-й лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

12 августа – 5-й лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью, – вы останетесь довольны.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

13 августа – 6-й лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

14 августа – 7-й лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

15 августа – 8-й лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

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16 августа – 9-й лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

17 августа – 10-й лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

18 августа – 11-й лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

19 августа – 12-й лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

20 августа – 13-й лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

21 августа – 14-й лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

22 августа – 15-й лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

23 августа – 16-й лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

24 августа – 17-й лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

25 августа – 18-й лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически вам не навредит.

26 августа – 19-й лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

27 августа – 20-й лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest

28 августа – 21-й лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

29 августа – 22-й лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

30 августа – 23-й лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

31 августа – 24-й лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

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