Місячний календар стрижок на серпень-2021: коли можна стригтися

Місячний календар стрижок / Фото: Сьогодні
Коли можна стригтися в серпні 2021 року, згідно з місячним календарем, а в які дні не варто проводити жодних серйозних маніпуляцій із волоссям? Щоб ваше волосся радувало вас своїм сяючим виглядом, локони були здоровими, не ламкими і не сіклися, а зачіска завжди подобалася вам і оточуючим, читайте детальний місячний календар для стрижки волосся в серпні-2021 і плануйте похід до перукаря.
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Місячний календар на серпень-2021: коли стригти волосся
1 серпня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що приводить до неприємностей.
2 серпня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.
3 серпня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій і стрижки волосся буде неслухняним.
4 серпня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.
5 серпня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.
Місячний календар стрижок / Фото: Pinterest
6 серпня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочення волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.
7 серпня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, тож незабаром вам знову доведеться стригтися.
8 серпня – 30, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів і роботи.
9 серпня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся в фазу молодика.
10 серпня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем в цей день буде сприяти зростанню і розкриття внутрішніх потенціалів.
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11 серпня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій з волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.
12 серпня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся і навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.
Місячний календар стрижок / Фото: Pinterest
13 серпня – 6 місячний день. Сприятливий період в місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.
14 серпня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.
15 серпня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете накликати проблеми на бізнес.
16 серпня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що привертає негативну енергетику.
17 серпня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.
18 серпня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.
19 серпня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити й оздоровити ослаблену шевелюру.
20 серпня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.
Місячний календар стрижок / Фото: Pinterest
21 серпня – 14 місячний день. Хороший період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.
22 серпня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.
23 серпня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся в цей день, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.
24 серпня – 17 місячний день. Невідповідний день для укорочення волосся, стрижка викличе розбіжності в сім'ї.
25 серпня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.
26 серпня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.
27 серпня – 20 місячний день. Не стрижіться в цей день, зміна зачіски може спровокувати хворобу.
Місячний календар стрижок / Фото: Pinterest
28 серпня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі і зміцнить партнерські зв'язки.
29 серпня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви укоротите свою удачу.
30 серпня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.
31 серпня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.
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