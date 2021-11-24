Лунный календарь стрижек на декабрь-2021

Лунный календарь стрижек / Фото: Коллаж: Сегодня

Какие дни по лунному календарю будут наиболее подходящими для стрижки волос в декабре 2021 года? А когда лучше не браться за ножницы и не менять кардинально прическу? Чтобы ваши волосы были ухоженными и красивыми, сияли здоровьем и поднимали настроение в канун наступающего Нового года-2022, не забывайте заглядывать в календарь лунных дней стрижки волос на декабрь 2021 года и планируйте перемены в своем имидже.

Лунный календарь на декабрь-2021: когда стричь волосы

1 декабря – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

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Когда стричь волосы / Фото: pinterest

2 декабря – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с локонами укоротить и свою удачу.

3 декабря – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

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4 декабря – 30, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

5 декабря – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

6 декабря – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

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7 декабря – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

8 декабря – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

9 декабря – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

10 декабря – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest

11 декабря – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

12 декабря – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

13 декабря – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

14 декабря – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

15 декабря – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest

16 декабря – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

17 декабря – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

18 декабря – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

19 декабря – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

20 декабря – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

21 декабря – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически вам не навредит.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest

22 декабря – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

23 декабря – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

24 декабря – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

25 декабря – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

26 декабря – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

27 декабря – 23 лунный день. В этот день не стоит укорачивать волосы, если не хотите получить проблемы в отношениях.

28 декабря – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

29 декабря – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

30 декабря – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest

31 декабря – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

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