Місячний календар стрижок на грудень-2021

Місячний календар стрижок / Фото: Колаж: Сьогодні
Які дні за місячним календарем будуть найбільш підходящими для стрижки волосся у грудні 2021 року? А коли краще не братися за ножиці і не міняти кардинально зачіску? Щоб ваше волосся було доглянутим і красивим, сяяло здоров'ям і піднімало настрій напередодні прийдешнього Нового року-2022, не забувайте заглядати у календар місячних днів стрижки волосся на грудень 2021 року та плануйте зміни у своєму іміджі.
Місячний календар на грудень-2021: коли стригти волосся
1 грудня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.
2 грудня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочування волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.
3 грудня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, тож незабаром вам знову доведеться стригтися.
4 грудня – 30, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів та роботи.
5 грудня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.
6 грудня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем у цей день сприятиме зростанню та розкриттю внутрішніх потенціалів.
7 грудня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.
8 грудня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся та навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.
9 грудня – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.
10 грудня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.
11 грудня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете викликати проблеми на бізнес.
12 грудня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочування волосся, що притягує негативну енергетику.
13 грудня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки показує, що можна трохи вкоротити чубчик або кінчики волосся.
14 грудня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день загрожує поганим самопочуттям.
15 грудня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити та оздоровити ослаблену шевелюру.
16 грудня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочування волосся, ви будете задоволені результатом і отримаєте заряд позитиву.
17 грудня – 14 місячний день. Гарний період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.
18 грудня – 15 місячний день. Стрижка сьогодні може вас засмутити і зіпсувати настрій.
19 грудня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся цього дня, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.
20 грудня – 17 місячний день. Невідповідний день для вкорочування волосся, стрижка викликає розбіжності у сім'ї.
21 грудня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.
22 грудня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.
23 грудня – 20 місячний день. Не стрижіться цього дня, зміна зачіски може спровокувати хворобу.
24 грудня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі та зміцнить партнерські зв'язки.
25 грудня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто скорочувати волосся, інакше ви вкоротите свій успіх.
26 грудня – 23 місячний день. Цілком непридатний день для маніпуляцій з волоссям, що призводить до неприємностей.
27 грудня – 23 місячний день. У цей день не варто вкорочувати волосся, якщо не хочете отримати проблеми у стосунках.
28 грудня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.
29 грудня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій та стрижки волосся буде неслухняним.
30 грудня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.
31 грудня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.
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