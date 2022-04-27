Магнитные бури в мае 2022 года: трижды в месяц будет штормить

Когда ожидаются магнитные бури в мае / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Апрель напоследок еще огорчит нас серьезной бурей 29-го числа, а на пороге месяц май со своими солнечными "сюрпризами" .

Каким будет конец весны в геомагнитном плане? Когда придут магнитные бури? Какая геомагнитная обстановка будет на майские праздничные дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на май в нашей статье.

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Зная прогноз активности Солнца , метеозависимые люди смогут в некоторой степени защититься от негативного воздействия магнитных бурь и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия и перепадам настроения в период геомагнитных возмущений.

Геомагнитная обстановка в мае-2022

Первая серьезная магнитная буря ожидается в первой декаде месяца – 7 мая . Но штормить будет несколько дней подряд – с 6 по 9 мая .

Второй всплеск солнечной активности будет не слишком сильным, но также затяжным и растянется на четыре дня – с 13 по 16 мая .

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Самая мощная магнитная буря месяца выпадает на 26 мая . В течение последующих двух дней она пойдет на спад.

Имейте в виду, что Солнце непостоянно , и прогноз его активности может меняться.

Прогноз магнитных бурь на май 2022 года

Незначительные магнитные колебания в мае ожидаются: 1, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 28 числа.

Серьезные магнитные бури возможны 7, 8, 26, 27 мая.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года, где рассказывали о фазах Луны, датах новолуния и полнолуния, благоприятных и неблагоприятных днях. Также читайте лунный календарь для сада и огорода на май 2022 года.