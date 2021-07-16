С Днем бухгалтера! Лучшие поздравления в стихах и открытках

День бухгалтера-2021: поздравления и стихи / Фото: Depositphotos
Ежегодно 16 июля в Украине отмечается День бухгалтера. В этот день принято поздравлять знакомых бухгалтеров, а чтобы вам было проще выбрать теплые слова и пожелания, мы подготовили целую подборку в стихах, прозе и картинках.
Далее смотрите поздравления с Днем бухгалтера коллегам, а также красивые открытки с Днем бухгалтера.
Стихи с Днем бухгалтера
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Мы сегодня поздравляем
От души бухгалтеров,
Пусть бухгалтер каждый в мире
Будет счастлив и здоров.
Им желаем мы успехов,
Уважения коллег,
Пусть не делают ошибок
И живут пусть много лет!
С Днем бухгалтера: стихи и поздравления / Фото: bonnycards
Добрые поздравления с Днем бухгалтера в стихах
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Поздравить вас любой готов,
В ваш праздник – День бухгалтеров!
Желаем сдать ваши отчеты,
Чтоб никогда не быть в пролете,
И чтобы личный ваш баланс
Всегда лишь радовал бы вас.
Себе зарплату в миллионах начислять,
О кризисе не знать и не слыхать,
И чтоб налоговый агент
Вручал не штраф, а комплимент!
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Короткие поздравления с Днем бухгалтера
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Пусть на сердце все будет спокойно,
Груз забот не тревожит тебя,
Ты – бухгалтер прекрасный, достойный
Поздравляю тебя я любя!
С Днем бухгалтера: стихи и поздравления / Фото: bonnycards
Поздравления с Днем бухгалтера в прозе
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Желаю, чтобы в документации всегда царил порядок, в отчетах был полный баланс, а в душе – прекрасное, праздничное настроение. С Днем бухгалтера!
С Днем бухгалтера: стихи и поздравления / Фото: bonnycards
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По случаю Дня бухгалтера, примите поздравления и благодарность, ведь ваша помощь и поддержка позволили компании достичь таких заметных успехов.
С Днем бухгалтера: стихи и поздравления / Фото: bonnycards
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Пусть все цифры сойдутся в отчете и пусть не будет ошибок в работе. Желаю, чтобы калькулятор точно считал, а начальник всегда уважал.
С Днем бухгалтера: стихи и поздравления / Фото: bonnycards
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