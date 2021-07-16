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Как оригинально поздравить с Днем бухгалтера коллег

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
16 июля, 07:26
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В День бухгалтера Украины адресуйте лучшие поздравления коллегам и друзьям
Поздравления с Днем бухгалтера 2021
Поздравления с Днем бухгалтера 2021 / Фото: Depositphotos

16 июля Украина отмечает День бухгалтера-2021. Не забудьте поздравить своих коллег и всех, кто причастен к этой нелегкой и ответственной профессии. А мы подготовили для вас отличные, милые, прикольные и веселые поздравления с Днем бухгалтера для коллег, сослуживцев, друзей и знакомых.

Лучшие поздравления с Днем бухгалтера коллегам в прозе

***

Мои любимые коллеги! Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем бухгалтера! Желаю вам, чтобы работа всегда нравилась и была в удовольствие, чтобы каждый день преподносил лишь приятные сюрпризы, и чтобы в нашем кабинете царили гармония, спокойствие, дружба, аромат кофе и шоколадных конфет!

Добрые поздравления с Днем бухгалтера
Добрые поздравления с Днем бухгалтера / Фото: Pixabay

С Днем бухгалтера: прикольные поздравления коллегам в стихах

***

С Днем бухгалтера поздравить
Вас, коллеги, я хочу.
Пусть балансы и отчеты
Будут всем нам по плечу.

Пусть растет доход ваш личный,
Пусть проверка не грозит.
Мир финансовых просторов
Будет пусть для вас открыт.

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День бухгалтера-2021: приятные пожелания коллегам в прозе

***

Дорогие коллеги, поздравляю всех с Днем бухгалтера Украины! Желаю вам достичь такого мастерства в своей профессии, чтобы дебет с кредитом получалось сводить с закрытыми глазами, а отчеты щелкать, как семечки! Пусть у вас не будет недочетов и ошибок в работе, и пусть в жизни с вами пребудет достаток!

Красивые поздравления и открытки с днем бухгалтера
Красивые поздравления и открытки с днем бухгалтера / Фото: Pixabay

Поздравления с Днем бухгалтера: прикольные смс коллегам

***

Кто зарплаты посчитает,
И бюджет, и НДС?
Лишь бухгалтеру под силу,
С калькулятором и без.

Без ошибок, очень точно
Рассчитаем мы баланс.
Как всегда, аврал и срочность.
Что б все делали без нас!

Поздравления с Днем бухгалтера коллегам: яркие картинки и стихи
Поздравления с Днем бухгалтера коллегам: яркие картинки и стихи / Фото: Pixabay

День бухгалтера: позитивные поздравления коллегам своими словами

***

Коллеги! В День бухгалтера хочу вам пожелать, чтобы дебет с кредитом всегда сходились с первого раза, чтобы начальство не забывало награждать за отличную работу, чтобы всем хватало времени на летние отпуска и чтобы баланс был не только в отчете, но и в личной жизни!

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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