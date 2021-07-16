Как оригинально поздравить с Днем бухгалтера коллег

16 июля Украина отмечает День бухгалтера-2021. Не забудьте поздравить своих коллег и всех, кто причастен к этой нелегкой и ответственной профессии. А мы подготовили для вас отличные, милые, прикольные и веселые поздравления с Днем бухгалтера для коллег, сослуживцев, друзей и знакомых.
Лучшие поздравления с Днем бухгалтера коллегам в прозе
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Мои любимые коллеги! Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем бухгалтера! Желаю вам, чтобы работа всегда нравилась и была в удовольствие, чтобы каждый день преподносил лишь приятные сюрпризы, и чтобы в нашем кабинете царили гармония, спокойствие, дружба, аромат кофе и шоколадных конфет!
С Днем бухгалтера: прикольные поздравления коллегам в стихах
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С Днем бухгалтера поздравить
Вас, коллеги, я хочу.
Пусть балансы и отчеты
Будут всем нам по плечу.
Пусть растет доход ваш личный,
Пусть проверка не грозит.
Мир финансовых просторов
Будет пусть для вас открыт.
Что подарить бухгалтеру: оригинальные идеи с фото
День бухгалтера-2021: приятные пожелания коллегам в прозе
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Дорогие коллеги, поздравляю всех с Днем бухгалтера Украины! Желаю вам достичь такого мастерства в своей профессии, чтобы дебет с кредитом получалось сводить с закрытыми глазами, а отчеты щелкать, как семечки! Пусть у вас не будет недочетов и ошибок в работе, и пусть в жизни с вами пребудет достаток!
Поздравления с Днем бухгалтера: прикольные смс коллегам
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Кто зарплаты посчитает,
И бюджет, и НДС?
Лишь бухгалтеру под силу,
С калькулятором и без.
Без ошибок, очень точно
Рассчитаем мы баланс.
Как всегда, аврал и срочность.
Что б все делали без нас!
День бухгалтера: позитивные поздравления коллегам своими словами
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Коллеги! В День бухгалтера хочу вам пожелать, чтобы дебет с кредитом всегда сходились с первого раза, чтобы начальство не забывало награждать за отличную работу, чтобы всем хватало времени на летние отпуска и чтобы баланс был не только в отчете, но и в личной жизни!
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