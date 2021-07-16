З Днем бухгалтера! Найкращі привітання у віршах і листівках

Щорічно 16 липня відзначається День бухгалтера України: привітайте своїх друзів і колег

День бухгалтера-2021: привітання і вірші / Фото: Depositphotos

Щорічно 16 липня в Україні відзначають День бухгалтера. Цього дня заведено вітати знайомих бухгалтерів, а щоб вам було простіше вибрати теплі слова і побажання, ми підготували добірку у віршах, прозі та картинках.

Далі дивіться привітання з Днем бухгалтера колегам, а також красиві листівки з Днем бухгалтера.

Вірші з Днем бухгалтера

***

Мы сегодня поздравляем

От души бухгалтеров,

Пусть бухгалтер каждый в мире

Будет счастлив и здоров.

Им желаем мы успехов,

Уважения коллег,

Пусть не делают ошибок

И живут пусть много лет!

З Днем бухгалтера: вірші і привітання / Фото: bonnycards

Добрі привітання з Днем бухгалтера у віршах

***

Поздравить вас любой готов,

В ваш праздник – день Бухгалтеров!

Желаем сдать ваши отчеты,

Чтоб никогда не быть в пролете,

И чтобы личный ваш баланс

Всегда лишь радовал бы вас.

Себе зарплату в миллионах начислять,

О кризисе не знать и не слыхать,

И чтоб налоговый агент

Вручал не штраф, а комплимент!

Читайте також: Як оригінальні привітати з Днем бухгалтера колег

Короткі привітання з Днем бухгалтера

***

Пусть на сердце все будет спокойно,

Груз забот не тревожит тебя,

Ты – бухгалтер прекрасный, достойный

Поздравляю тебя я любя!

З Днем бухгалтера: вірші і привітання / Фото: bonnycards

Привітання з Днем бухгалтера у прозі

***

Реклама

Бажаю, щоб у документації завжди панував порядок, у звітах був повний баланс, а в душі – чудовий, святковий настрій. З Днем бухгалтера!

З Днем бухгалтера: вірші і привітання / Фото: bonnycards

***

З нагоди Дня бухгалтера прийміть вітання і вдячність, адже ваша допомога та підтримка допомогли компанії досягти таких помітних успіхів.

З Днем бухгалтера: вірші і привітання / Фото: bonnycards

***

Нехай всі цифри зійдуться у звіті і хай не буде помилок у роботі. Бажаю, щоб калькулятор точно рахував, а начальник завжди поважав.

З Днем бухгалтера: вірші і привітання / Фото: bonnycards

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.