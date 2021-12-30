Новогодний гороскоп на 31 декабря для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 31 декабря 2021 года. Вот и наступает долгожданный праздник – Новый год. Этот день наполнен радостным предчувствием, праздничным настроением и реализацией желаний – почаще прислушивайтесь к своей интуиции.

Гороскоп на 31 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Ваше обаяние, привлекательность и успех у противоположного пола в этот день заметно усилятся. Так что новогодняя ночь обещает быть интересной. И праздник пройдет даже лучше, чем вы думали.

Гороскоп на 31 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вас ждут приятные хлопоты, приготовления и сюрпризы. Вероятно, в новогоднюю ночь вам предстоит романтическое признание и открытие. И не забудьте под звон бокалов обязательно загадать желание!

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Гороскоп на 31 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

День подарит приятные новости и встречи. Как встретите Новый год, так его и проведете, так что основные силы направьте на организацию мероприятия. Уделите внимание близким и поздравьте их с праздником.

Гороскоп на 31 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Ожидайте приятных сюрпризов. Вам захочется поскорее окунуться в атмосферу праздника, развернуть подарки и загадать желания. Тем более что свои презенты вы уже давно приготовили к вручению.

Гороскоп на 31 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Настроение будет хорошим, праздничным. Многие ваши мечты, которые казались несбыточными, имеют все шансы претвориться в жизнь. Друзья порадуют приятными новостями, и Новый год вы встретите на веселой волне.

Гороскоп на 31 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Ваша задача – с самого утра рассчитать силы и правильно расставить приоритеты. Вам придут хорошие новости – воспринимайте это как положительный знак и встречайте Новый год с оптимистичным настроением.

Гороскоп на 31 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

День пройдет активно, хлопотно, но интересно. Вы получите массу хороших новостей, общения и поздравлений от близких. А если вы верите в магию новогодней ночи, обязательно загадайте желание и запейте его шампанским.

Гороскоп на 31 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Хороший, позитивный день, когда можно побаловать себя какими-то покупками или сделать серьезное приобретение, чтобы порадовать близких. Сам праздник хорошо встретить в компании старых и проверенных друзей.

Гороскоп на 31 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

День насыщен общением, контактами с людьми, приятными встречами и новостями. Приготовьтесь к сюрпризам и получению удовольствий. Но главные ваши надежды будут нацелены на старт Нового года.

Гороскоп на 31 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Последний день уходящего года порадует приятным развитием событий и отличным настроением. Постарайтесь отдохнуть перед наступлением праздника. А в новогоднюю ночь сфокусируйтесь на своих желаниях.

Гороскоп на 31 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вас ждет день удачи и везения. Окружающие будут проявлять повышенное внимание к вашей персоне и дарить комплименты. А сам праздник порадует разнообразием, если вы выбрали веселую компанию, с кем его встретить.

Гороскоп на 31 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Настроение будет общительным и доброжелательным. Загадывайте желание и получайте удовольствие от уюта и тепла домашнего очага. Только обязательно выспитесь перед праздничной ночью.

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