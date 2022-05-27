Обувь красит ноги: что делать

Что делать, если обувь красит ноги / Фото: Unsplash

После прогулки носки покрываются пятнами, а ноги становятся цветными . Такой неприятностью могут страдать как новые недавно купленные туфли, так и старая любимая уже испытанная пара.

С новыми понятно – некачественное покрытие изнутри или неустойчивая краска . А в старых стельки могли стереться до слоя краски и начать портить носки. Чтобы не выбрасывать обувь, можно воспользоваться народными советами.

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Как закрепить краску внутри обуви: лайфхаки

Лак для волос. Обработайте лаком внутреннюю поверхность обуви и дайте высохнуть. При необходимости повторите процедуру 3−4 раза.

Лак закрепляет краску в обуви / Фото: pinterest

Обработайте лаком внутреннюю поверхность обуви и дайте высохнуть. При необходимости повторите процедуру 3−4 раза. Спирт. Смочите ватку в спирте или водке, протрите внутреннюю поверхность обуви и просушите.

Спирт смывает краску / Фото: pinterest

Смочите ватку в спирте или водке, протрите внутреннюю поверхность обуви и просушите. Репейное масло. Средство втирают в проблемные зоны обуви и дают ему высохнуть.

Масло закрепляет краску / Фото: pinterest

Средство втирают в проблемные зоны обуви и дают ему высохнуть. Уксус. Столовый бесцветный уксус не только закрепит краску, но и убережет обувь от неприятного запаха. После обработки нужно проветрить обувь, чтобы удалить специфический запах самого уксуса.

Уксус убирает цвет и запах / Фото: pinterest

Столовый бесцветный уксус не только закрепит краску, но и убережет обувь от неприятного запаха. После обработки нужно проветрить обувь, чтобы удалить специфический запах самого уксуса. Крахмал. В проблемные места в обуви нужно втереть тальк, крахмал или детскую присыпку. А потом удалить излишки мягкой тканью или фланелью.

Вотрите крахмал в носки и пятки туфель

В проблемные места в обуви нужно втереть тальк, крахмал или детскую присыпку. А потом удалить излишки мягкой тканью или фланелью. Носки. Можно решить вопрос, некоторое время поносив проблемную обувь со старыми ненужными носками. Туфли отдадут лишнюю краску и перестанут мазать ноги и носки.

Наденьте носки, которые не жалко / Фото: unsplash

Ранее мы рассказывали, как избавиться от неприятного запаха обуви за 30 минут. А еще делились народными советами, как отмыть белые кроссовки.