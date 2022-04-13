Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

Продукты, которые нужно святить на Пасху 2022 / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня, pexels.com

24 апреля 2022 года наступает светлое Христово Воскресенье. И верующих интересует вопрос, что положено святить на Пасху во время праздничного богослужения. Однако имейте в виду, что в связи с военными действиями в Украине, возможно, многим людям придется воздержаться от визитов в церковь и остаться дома.

Мы решили более подробно рассказать, какие продукты, напитки или вещи следует положить в пасхальную корзинку, а что нельзя святить на Пасху ни в коем случае.

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Собираем пасхальную корзину: что берут святить на Пасху

Пасхальная корзина на Пасху 2022 / Фото: Pixabay

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, считается главным событием церковного календаря, древнейшим и самым важным христианским праздником.

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Накануне, в Великую субботу, в церквях и храмах начинаются богослужения по случаю праздника. По традиции украинцы всегда ходили в церковь, чтобы послушать службу и освятить пасхальную корзину. Однако собирать ее нужно правильно, и необходимо знать, что нужно святить на Пасху, ведь некоторые продукты обязательны для освящения, а некоторые брать не рекомендуется.

Итак, что положить в корзинку и что брать святить на Пасху:

Что можно и нельзя святить на Пасху 2022 / Фото: Pinterest

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Самое главное – пасхальный кулич, который символизирует тело Христа и полноту жизни. Куличи можно печь в Чистый четверг, Страстную пятницу, а также в субботу утром.

Также обязательный элемент – крашеные или расписанные яйца. Они – непременный атрибут Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.

Кроме этого, должно присутствовать что-то молочное: сыр, сметана или же творожная пасха.

Положите соль – символ достатка и здоровья.

Также возьмите хрен, символизирующий силу духа.

Из мяса традиционно святят сало, буженину, колбасы и копчености.

Единственный алкоголь, который подходит для освящения, – вино Кагор.

Что нельзя святить на Пасху

Нельзя освящать водку, пиво или другой алкоголь, кроме вышеупомянутого Кагора. Нельзя приносить в церковь кровяную колбасу. Также под запрет попадают деньги, ключи, украшения и другие материальные ценности.

Смотрите видео, какой должна быть пасхальная салфетка:

Ранее мы рассказывали, почему на Пасху освящают паски и яйца.