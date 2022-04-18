Почему на Пасху говорят Христос воскрес

Ритуалы Пасхи / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

"Христос воскрес!" – "Воистину воскрес!" Это главное приветствие христиан в великий церковный праздник – Светлую Пасху, которую в 2022 году мы отмечаем 24 апреля. Откуда пошла традиция этих слов, что они означают и как правильно христосоваться на Пасху, узнайте в нашей статье.

История традиции христосования

Традиционно пасхальное приветствие, которое называется христосованием, должно быть скреплено троекратным поцелуем и часто сопровождается ритуальным разбитием пасхальных крашенок. Это древний славянский обычай поздравлять друг друга не только в первый день Воскресения Христова, но и на протяжении последующих сорока дней, т. е. до самого праздника Вознесения.

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Для христиан число сорок всегда было символичным. По церковным канонам считается, что именно на сороковой день после смерти душа человека отлетает на небо. А все потому, что Иисус Христос вознесся на небо по истечении сорока дней после Своего Воскресения. При этом Он дал наставление ученикам, чтобы те научили все народы христианской вере, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Приветствие "Христос воскрес" уходит корнями к давним апостольским временам и выражает радость, подобно светлой радости апостолов, узнавших о воскресении Сына Божия.

Примечательно, что при встрече начинать это приветствие должен младший человек, обращаясь к старшему, а тот ему отвечает.

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Значение приветствия "Христос воскрес!" – "Воистину воскрес!"

Вера в чудесное воскрешение Христа – это самая главная доктрина для каждого христианина. Ведь именно на этом событии основывается вся христианская вера.

Христос Воскрес / Фото: Depositphotos

Суть проповеди учеников Христа заключается в том, что на землю пришел Богочеловек, который через страдания искупил человеческий род от греха, и всякий последующий за Ним, по вере в Него приобщается к воскресению после своей смерти.

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Пасха – это особое событие, которое празднуют в честь великой радости людей о воскресшем Господе и о даровании всем нам вечной жизни. А потому, произнося приветствие "Христос воскрес!", верующие стремятся донести эту счастливую весть как можно большему числу людей, распространить свою веру и помочь другим людям поверить и стать на путь истинный.

Древняя традиция пасхального приветствия строго соблюдалась верующими и передавалась из поколения в поколение. Таким образом, приветствуя друг друга, христиане разделяли великую радость и посвящали остальных людей в веру в Христа.

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