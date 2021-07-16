Поздравления с Днем бухгалтера 2021: красивые стихи, картинки и пожелания

Отправляйте в День бухгалтера 2021 лучшие пожелания, открытки, стихи и смс всем знакомым бухгалтерам

Открытки с Днем бухгалтера 2021 / Фото: Facebook

Сегодня, 16 июля, отмечается День бухгалтера в Украине. Обязательно поздравьте всех бухгалтеров, а также финансистов, статистов, аналитиков, экономистов с их профессиональным праздником. А мы подготовили для вас красивые поздравления с Днем бухгалтера2021 в прозе, стихах, картинках и смс.

Душевные поздравления с Днем бухгалтера в прозе

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Поздравляем с профессиональным праздником всех наших любимых бухгалтеров и желаем вам удачи в вашей нелегкой работе, дружбы и слаженности в коллективе, новых свершений, успешного претворения планов в жизнь, душевной гармонии и здоровья.

Красивые поздравления и открытки с днем бухгалтера / Фото: Pixabay

С Днем бухгалтера: прикольные поздравления в стихах

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С Днем бухгалтера! Пусть цифры во всех строчках,

Словно птички на ветвях в саду, поют,

Пусть сойдется до копейки все, до точки,

И отчеты только радость принесут!



Пусть начальник тебя ценит и лелеет,

И существенно повысит твой оклад,

Пусть бухгалтерское счастье тебе светит,

И отчетов боги пусть к тебе благоволят!

Открытки с Днем бухгалтера 2021 / Фото: Facebook

День бухгалтера 2021: позитивные пожелания в прозе

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Поздравляю вас с Днем бухгалтера и желаю стабильности, надежности и достойной зарплаты в работе, а также радости, тепла и спокойствия в личной жизни!

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Поздравления с днем бухгалтера: прикольные смс

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Желаю всем бухгалтерам страны

Успехов и карьерных достижений!

Подсчеты ваши будут пусть точны,

И обязательных зарплатных повышений!

Добрые поздравления с Днем бухгалтера в картинках и стихах / Фото: Pixabay

День бухгалтера: поздравления своими словами

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Поздравляем с Днем бухгалтера! Желаем, чтобы жизненный баланс ваших заветных желаний всегда сходится с размером ваших материальных и физических возможностей, сальдо всегда было положительным, а любовь с каждым днем только прибавлялась!

Лучшие поздравления с Днем бухгалтера в стихах

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Пусть в бухгалтерии всегда

Тебе сопутствует успех!

Нет кропотливее труда,

Но ты считаешь лучше всех!



Желаю сделать все отчеты

И дебит с кредитом свести!

И отдохнуть уж от работы,

Чтоб силы новые найти!

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