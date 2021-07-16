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Привітання з Днем бухгалтера 2021: гарні вірші, картинки і побажання

16 липня, 07:45

Ольга Козачок

Відправляйте на День бухгалтера 2021 найкращі побажання, листівки, вірші і смс всім знайомим бухгалтерам

Листівки з Днем бухгалтера 2021 / Фото: Facebook

Сьогодні, 16 липня, відзначається День бухгалтера в Україні. Обов'язково привітайте всіх бухгалтерів, а також фінансистів, статистів, аналітиків, економістів з їхнім професійним святом. А ми підготували для вас красиві привітання з Днем бухгалтера 2021 в прозі, віршах, малюнках і смс.

Щиросердечні вітання з Днем бухгалтера в прозі

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Вітаємо з професійним святом всіх наших улюблених бухгалтерів і бажаємо вам удачі у вашій нелегкій роботі, дружби і злагоди в колективі, нових звершень, успішного втілення планів у життя, душевної гармонії і здоров'я.

Красиві привітання та листівки з Днем бухгалтера / Фото: Pixabay

З Днем бухгалтера: прикольні поздоровлення у віршах

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С Днем бухгалтера! Пусть цифры во всех строчках,
Словно птички на ветвях в саду, поют,
Пусть сойдется до копейки все, до точки,
И отчеты только радость принесут!

Пусть начальник тебя ценит и лелеет,
И существенно повысит твой оклад,
Пусть бухгалтерское счастье тебе светит,
И отчетов боги пусть к тебе благоволят!

Листівки з Днем бухгалтера 2021 / Фото: Facebook

День бухгалтера 2021: позитивні привітання в прозі

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Вітаю вас з Днем бухгалтера і бажаю стабільності, надійності і гідної зарплати в роботі, а також радості, тепла і спокою в особистому житті!

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Привітання з днем бухгалтера: прикольні смс

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Желаю всем бухгалтерам страны
Успехов и карьерных достижений!
Подсчеты ваши будут пусть точны,
И обязательных зарплатных повышений!

Добрі привітання з Днем бухгалтера в картинках і віршах / Фото: Pixabay

День бухгалтера: привітання своїми словами

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Вітаємо з Днем бухгалтера! Бажаємо, щоб життєвий баланс ваших заповітних бажань завжди сходився з розміром ваших матеріальних і фізичних можливостей, сальдо завжди було позитивним, а любов з кожним днем тільки додавалася!

Найкращі привітання з Днем бухгалтера в віршах

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Пусть в бухгалтерии всегда
Тебе сопутствует успех!
Нет кропотливее труда,
Но ты считаешь лучше всех!

Желаю сделать все отчеты
И дебит с кредитом свести!
И отдохнуть уж от работы,
Чтоб силы новые найти!

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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