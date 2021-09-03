Рош Ха-Шана-2021: дата, история и значение

Когда отмечается Еврейский Новый год / Фото: Коллаж: Сегодня

Близится значимый праздник иудеев – Рош Ха-Шана-2021 . Он традиционно отмечается осенью и означает наступление Нового года. Именно с него начинается отсчет очередного года в еврейском календаре.

Когда наступит Рош ха-Шана в 2021 году

День еврейского Нового года зависит от лунного календаря и наступает в момент новолуния седьмого месяца тишрей по еврейскому календарю.

Ежегодно Рош ха-Шана приходится на период с конца сентября по начало октября нашего календаря.

Рош ха-Шана в 2021 году выпадает на вечер 6 сентября и знаменует наступление 5782 Нового года . Традиционно он будет отмечаться два дня, до вечера 8 сентября .

Рош ха-Шана: история праздника

Еврейский Новый год в истории и культуре этого древнего народа связан со многими значимыми событиями :

в день Рош ха-Шана Бог создал Адама и Еву ;

; первые люди нарушили запрет не есть плоды от дерева познания добра и зла и были изгнаны из рая;

не есть плоды от дерева познания добра и зла и были изгнаны из рая; в этот день Ной вышел из своего ковчега ;

; была послана беременность прародительнице еврейского народа Саре.

Примечательно, что у иудеев, в отличие от нас, Новый год не совпадает с первым месяцем года. Согласно еврейскому Священному Писанию Танахе, первый месяц года – это весенний месяц авив (нисан) . С его началом евреи вышли из Египта.

А вот Новый год празднуется не в первый, а в седьмой месяц, тишрей , и этот период называется "Днем священного собрания" .

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После встречи Рош ха-Шана начинаются десять дней молитв и раскаяния, которые получили название "Дни трепета" . В завершение этого периода наступает очередной праздник – Йом-Киппур . Это день поста, покаяния и отпущения грехов.

Значение Рош ха-Шана

Евреи свято верят, что на Новый год Рош ха-Шана Творец судит весь мир по поступкам людей и принимает решение, кто достоин жить в течение следующего года.

Это период, когда нужно держать духовный отчет за свои действия, слова и даже мысли в течение всего прошедшего года. Иудеи каются и молятся, чтобы благоприятно повлиять на решение Бога.

А главным пожеланием в дни Рош ха-Шана – чтобы они были вписанными в "Книгу жизни" , что означает благополучие в течение всего года.

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