Рош ха-Шана: тематические картинки и яркие поздравления с Еврейским Новым годом

Поздравления с еврейским Новым годом / Фото: Depositphotos

Сегодня, 6 сентября, с заходом солнца, иудеи отмечают Еврейский Новый год, который также именуется Рош ха-Шана. Иудеи свято верят, что в эти дни Всевышний вершит суд, предопределяя события и судьбы людей на весь следующий год.

Праздник продлится два дня подряд, до вечера 8 сентября, так что у вас будет время поздравить с Новым годом всех знакомых и друзей, кто отмечает в эти дни Рош ха-Шана.

А мы подготовили для вас яркие, эффектные тематические картинки, поздравительные открытки, а также пожелания в стихах, прозе и смс.

Эффектные поздравления с Рош ха-Шана в стихах

Пускай тебе Рош ха-Шана

Подарит яркие мгновения!

Пусть будет жизнь любви полна,

Приносит только наслаждение!



Пускай все сбудутся мечты,

Здоровья крепкого желаю,

Богатства, мира, доброты

И счастья без конца и края!

С праздником Рош ха-Шана: поздравления / Фото: Depositphotos

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Пусть будет жизнь послаще меда

И ароматнее цветов,

Пусть будет солнечной погода,

И пусть цветет в душе любовь.



Пусть в Книгу жизни вас запишут,

Пусть вера в вас всегда живет,

Молитвы ваши пусть услышат,

И вечно пусть душа поет.

С началом Рош ха-Шана: яркие картинки / Фото: Pinterest

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Рош ха-Шана. С еврейским Новым годом

Я поздравляю вас от всей души, друзья.

Пусть будет до краев наполнена жизнь медом,

Да так, чтоб он капал аж через края!



Желаю счастья вам, здоровья и удачи,

Желаю долгих лет, везенья и любви,

Шана това! Не будет пусть иначе,

Пусть будет все прекрасно впереди!

С еврейским Новым годом: поздравления и открытки / Фото: Pinterest

Красивые поздравления с Новым годом Рош ха-Шана в прозе

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Мы рады поздравить вас с началом Рош ха-Шана и пожелать нового, доброго, светлого, богатого и радостного года, творческих и деловых побед, счастья и благополучия в семье, здоровья и процветания каждому! Сладкой и безбедной жизни!

Рош ха-Шана: поздравляем с праздником / Фото: Depositphotos

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В радостный и долгожданный праздник Рош ха-Шана шлем свои искренние поздравления и наилучшие пожелания добра, благополучия, мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды и тревоги, пусть радостью наполнятся сердца. Желаем прощения всех грехов и сладкого нового года впереди, чтобы он был наполнен радостью, хорошими поступками, благими вестями, миром и процветанием.

Рош ха-Шана: поздравляем с праздником / Фото: Pinterest

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Желаю достатка в доме, чтобы Рош ха-Шана был щедрым на подарки и богатства, на мир и любовь, на доброту и взаимопонимание. Пусть в семье царит порядок, достаток, уважение друг к другу, а каждый день дарит победы и успехи!

Лучшие поздравления и картинки с Рош ха-Шана / Фото: Depositphotos

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Ранее мы рассказывали, что хасиды едут в Умань, чтобы встретить Рош ха-Шана возле могилы цадика Нахмана.