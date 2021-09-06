Рош ха-Шана: тематические картинки и яркие поздравления с Еврейским Новым годом

Поздравления с еврейским Новым годом / Фото: Depositphotos
Сегодня, 6 сентября, с заходом солнца, иудеи отмечают Еврейский Новый год, который также именуется Рош ха-Шана. Иудеи свято верят, что в эти дни Всевышний вершит суд, предопределяя события и судьбы людей на весь следующий год.
Праздник продлится два дня подряд, до вечера 8 сентября, так что у вас будет время поздравить с Новым годом всех знакомых и друзей, кто отмечает в эти дни Рош ха-Шана.
Рош ха-Шана: традиции еврейского Нового года
А мы подготовили для вас яркие, эффектные тематические картинки, поздравительные открытки, а также пожелания в стихах, прозе и смс.
Эффектные поздравления с Рош ха-Шана в стихах
Пускай тебе Рош ха-Шана
Подарит яркие мгновения!
Пусть будет жизнь любви полна,
Приносит только наслаждение!
Пускай все сбудутся мечты,
Здоровья крепкого желаю,
Богатства, мира, доброты
И счастья без конца и края!
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Пусть будет жизнь послаще меда
И ароматнее цветов,
Пусть будет солнечной погода,
И пусть цветет в душе любовь.
Пусть в Книгу жизни вас запишут,
Пусть вера в вас всегда живет,
Молитвы ваши пусть услышат,
И вечно пусть душа поет.
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Рош ха-Шана. С еврейским Новым годом
Я поздравляю вас от всей души, друзья.
Пусть будет до краев наполнена жизнь медом,
Да так, чтоб он капал аж через края!
Желаю счастья вам, здоровья и удачи,
Желаю долгих лет, везенья и любви,
Шана това! Не будет пусть иначе,
Пусть будет все прекрасно впереди!
Красивые поздравления с Новым годом Рош ха-Шана в прозе
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Мы рады поздравить вас с началом Рош ха-Шана и пожелать нового, доброго, светлого, богатого и радостного года, творческих и деловых побед, счастья и благополучия в семье, здоровья и процветания каждому! Сладкой и безбедной жизни!
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В радостный и долгожданный праздник Рош ха-Шана шлем свои искренние поздравления и наилучшие пожелания добра, благополучия, мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды и тревоги, пусть радостью наполнятся сердца. Желаем прощения всех грехов и сладкого нового года впереди, чтобы он был наполнен радостью, хорошими поступками, благими вестями, миром и процветанием.
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Желаю достатка в доме, чтобы Рош ха-Шана был щедрым на подарки и богатства, на мир и любовь, на доброту и взаимопонимание. Пусть в семье царит порядок, достаток, уважение друг к другу, а каждый день дарит победы и успехи!
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