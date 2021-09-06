Рош ха-Шана: тематичні картинки і яскраві привітання з Єврейським Новим роком

Привітання з єврейським Новим роком / Фото: Depositphotos
Сьогодні, 6 вересня, із заходом сонця, іудеї відзначають Єврейський Новий рік, який також іменується Рош ха-Шана. Іудеї свято вірять, що в ці дні Всевишній вершить суд, визначаючи події і долі людей на весь наступний рік.
Свято триватиме два дні поспіль, до вечора 8 вересня, тож у вас буде час привітати з Новим роком всіх знайомих і друзів, хто відзначає в ці дні Рош ха-Шана.
Рош ха-Шана: традиції єврейського Нового року
А ми підготували для вас яскраві, ефектні тематичні картинки, вітальні листівки, а також побажання у віршах, прозі і смс.
Ефектні привітання з Рош ха-Шана у віршах
Пускай тебе Рош ха-Шана
Подарит яркие мгновения!
Пусть будет жизнь любви полна,
Приносит только наслаждение!
Пускай все сбудутся мечты,
Здоровья крепкого желаю,
Богатства, мира, доброты
И счастья без конца и края!
***
Пусть будет жизнь послаще меда
И ароматнее цветов,
Пусть будет солнечной погода,
И пусть цветет в душе любовь.
Пусть в Книгу жизни вас запишут,
Пусть вера в вас всегда живет,
Молитвы ваши пусть услышат,
И вечно пусть душа поет.
***
Рош ха-Шана. С еврейским Новым годом
Я поздравляю вас от всей души, друзья.
Пусть будет до краев наполнена жизнь медом,
Да так, чтоб он капал аж через края!
Желаю счастья вам, здоровья и удачи,
Желаю долгих лет, везенья и любви,
Шана това! Не будет пусть иначе,
Пусть будет все прекрасно впереди!
Красиві привітання з Новим роком Рош ха-Шана у прозі
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Ми раді привітати вас з початком Рош ха-Шана і побажати нового, доброго, світлого, багатого і радісного року, творчих і ділових перемог, щастя і благополуччя в сім'ї, здоров'я і процвітання кожному! Солодкого і безбідного життя!
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В радісне і довгоочікуване свято Рош ха-Шана шолом свої щирі вітання і найкращі побажання добра, благополуччя, миру, щастя, любові. Нехай затрубить шофар і геть підуть всі біди і тривоги, нехай радістю наповняться серця. Бажаємо прощення всіх гріхів і солодкого нового року попереду, щоб він був наповнений радістю, добрими вчинками, благими звістками, світом і процвітанням.
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Бажаю достатку в домі, щоб Рош ха-Шана був щедрим на подарунки і багатства, на мир і любов, на доброту і взаєморозуміння. Нехай у сім'ї панує порядок, достаток, повага одне до одного, а кожен день дарує перемоги і успіхи!
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