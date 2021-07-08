С Днем семьи, Украина: нежные картинки и душевные поздравления

День семьи. Фото УНИАН / Фото: УНИАН

Сегодня, 8 июля, в Украине наступил теплый, уютный, радостный семейный праздник. А все потому, что он посвящен семье – самым родным и близким людям.

Life Сегодня подготовили для вас красивые картинки и поздравления в прозе и стихах с этим замечательным праздником. Скажите теплые слова своим членам семьи, поднимите им настроение и порадуйте добрыми пожеланиями.

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А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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С праздником семьи: эффектные поздравления

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Самое важное в жизни – семья,

Там, где с любовью ждут нас всегда,

Где верность, забота и понимание,

Где ласка, поддержка, опора, внимание.

Там, где комфорт, теплота и родные,

Важные эти слова – не пустые.

Любите друг друга, всегда берегите

И верность семье своей вечно храните.

И счастье ваш дом не покинет тогда,

Ведь самое важное в жизни – семья!

С Днем семьи / Фото: Unsplash

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Искренние поздравления с Днем семьи своими словами

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Поздравляю с Днем семьи! Ведь это самое ценное, что есть у людей в жизни. Никакая интересная работа, карьера и золотые горы не заменят поддержку родного плеча, детскую улыбку, теплые объятия. Желаем в День семьи ценить превыше всего своих самых родных людей, дорожить каждой минутой, проведенной рядом с ними, ставить семейное благополучие выше всего, наслаждаться близостью и теплом. И пусть семья будет здоровой, счастливой и большой!

С Днем семьи / Фото: Unsplash

С Днем семьи, Украина: добрые стихи

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Семья – это первое чудо на свете.

Цените семью! Берегите и верьте!

Семья – это дом, это дети, родные,

Родители славные и дорогие.



Любовь, пониманье, забота и ласка...

Семья – это песня и райская сказка,

Надежность, опора, стремленье, успех

И детский прекрасный заливистый смех!

С Днем семьи / Фото: Unsplash

Короткое поздравление с Днем семьи в прозе

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Желаю, чтобы в вашей семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и неизменное счастье!

С Днем семьи / Фото: Unsplash

Эффектное пожелание семьям в праздник

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Слова "семья", "любовь" и "верность"

Огромный смысл в себе несут.

Там, где семья – всегда есть нежность,

Там, где любовь – всегда нас ждут,

А там, где верность – доверяют

Без лишних и ненужных фраз.

Пусть эти чувства процветают

И счастьем окружают нас!

С Днем семьи / Фото: Unsplash

Прикольное поздравление с Днем семьи

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Если взять

Любовь и нежность,

К ним добавить

Веру, верность,

Все умножить

На семь "Я",

То получится –

Семья!

С Днем семьи / Фото: Unsplash

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