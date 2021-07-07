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День семьи в Украине: история и значение праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 июля, 19:20
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Завтра отмечаем День семьи в Украине-2021. Это еще один уютный домашний праздник, посвященный самым близким людям, помимо весеннего Международного дня семьи
День семьи в Украине
День семьи в Украине / Фото: Unsplash

Завтра, 8 июля, в Украине отмечается День семьи. Какова история и значение этого молодого украинского праздника, читайте в нашей статье.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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День семьи в Украине: история

Этот семейный праздник начал отмечаться с 2012 года. Соответствующий президентский указ "О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников" был подписан 30 декабря 2011 года. Празднование этой даты имеет ежегодный характер и установлен на 8 июля.

День семьи в Украине: значение праздника

Как понятно из названия, праздник посвящен в первую очередь любви, взаимопониманию, гармонии и верности. Семья по определению – это организованная социальная группа, а ее представители связаны между собой не только общим бытом, но и духовностью, чувствами и взаимной моральной ответственностью.

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Этот радостный, позитивный, любвеобильный, страстный и одновременно нежный праздник отмечают все те люди, которые решили соединить свои судьбы, чтобы всегда быть рядом в горе и радости, делить пополам успех и падения, поддерживать друг друга в любых жизненных ситуациях, а еще растить и воспитывать детей, дарить любовь и мудрость.

Для детей семья – это надежная и уютная среда, в которой у ребенка складываются благоприятные условия для его психического, физического, интеллектуального и эмоционального развития. Для взрослого человека семья – это источник реализации целого ряда его потребностей.

Примечательно, что существует еще и Международный день семьи, который в 2021 году мы отметили в субботу, 15 мая. А еще в Украине любят такие популярные семейные праздники, как День матери, День отца и День защиты детей.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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