С Днем знаний: живописные картинки, яркие открытки и поздравления в прозе

С Днем знаний / Фото: Коллаж: Сегодня
1 сентября все учителя, а также школьники, студенты и их родители отмечают первый осенний праздник, посвященный началу учебного года – День знаний.
Мы собрали для вас оригинальные картинки, поздравительные открытки, красивые стихи и пожелания своими словами с праздником 1 сентября.
С Днем знаний: яркие поздравления в стихах
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Школа двери открывает,
Старт берет учебный год,
Мы с Днем знаний поздравляем
Тех, кто к знаниям идет.
Постигайте, развивайтесь,
Пусть не гаснет интерес,
Пусть вас стороной обходят
Скука, двойки, лень и стресс.
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С Днем отличных, мудрых знаний
Поздравляем вас сейчас,
Пусть учеба будет в радость,
Сил пусть будет про запас!
Пусть уроки не наскучат,
Знанья новые дадут,
С удовольствием учитесь,
Ведь учеба – нужный труд!
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Снова школьная пора
Тянет к знаньям вас,
Ждут уже учителя
И любимый класс.
Пусть отлично будет все,
И учеба в радость,
Ведь без знаний нелегко,
Надо их хоть малость.
Это ваш огонь в пути,
Верный друг, коль трудно,
Знанья могут довести
Вас к успехам чудным.
Радостные поздравления с 1 сентября в прозе своими словами
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Поздравляю с Днем знаний. Желаю начать свой путь на веселых нотах с воспоминаниями о солнечном чудесном лете, а продолжить год учебы со стремлениями к большим победам и ярким мечтам. И пусть на все хватает сил и времени, пусть пытливым умам поддастся даже самый твердый гранит науки.
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С Днем знаний. Пусть все полученные знания и важные советы станут спасательным кругом на всякий случай в большом и просторном океане твоей жизни. Желаю с первых дней учебы высоких баллов, интересных уроков, увлекательных занятий и важных дел. Успехов, веселья, надежных друзей и упорства в учебе.
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С праздником тебя, с днем знаний! Желаю тебе успехов в учении, чтобы легко давалась любая задачка. Положительных тебе оценок, хорошего поведения, отличных друзей и незабываемого времени, проведенного в приятной обстановке.
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Поздравляю с 1 сентября. Желаю, чтобы знания сами влетали в твою голову, чтобы времени хватало и на отличную учебу, и на веселый досуг, и на личные интересы, и на чудесные прогулки, и на встречи с близкими людьми. Пусть этот год радует тебя отличным настроением, постоянным вдохновением, а также приливом сил, энергии, чудесных идей и возможностей.
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