З Днем знань: живописні картинки, яскраві листівки і привітання в прозі

ЗС Днем знань / Фото: Колаж: Сьогодні

1 вересня всі вчителі, а також школярі, студенти та їхні батьки відзначають перше осіннє свято, присвячене початку навчального року – День знань.

Ми зібрали для вас оригінальні картинки, вітальні листівки, красиві вірші і побажання своїми словами зі святом 1 вересня.

З Днем знань: яскраві привітання у віршах

***

Школа двери открывает,

Старт берет учебный год,

Мы с Днем знаний поздравляем

Тех, кто к знаниям идет.



Постигайте, развивайтесь,

Пусть не гаснет интерес,

Пусть вас стороной обходят

Скука, двойки, лень и стресс.

З Днем знань / Фото: bonnycards

***

С Днем отличных, мудрых знаний

Поздравляем вас сейчас,

Пусть учеба будет в радость,

Сил пусть будет про запас!



Пусть уроки не наскучат,

Знанья новые дадут,

С удовольствием учитесь,

Ведь учеба – нужный труд!

З Днем знань / Фото: bonnycards

***

Снова школьная пора

Тянет к знаньям вас,

Ждут уже учителя

И любимый класс.



Пусть отлично будет все,

И учеба в радость,

Ведь без знаний нелегко,

Надо их хоть малость.



Это ваш огонь в пути,

Верный друг, коль трудно,

Знанья могут довести

Вас к успехам чудным.

З Днем знань / Фото: bonnycards

Радісні привітання з 1 вересня у прозі своїми словами

***

Вітаю з Днем знань. Бажаю почати свій шлях на веселих нотах зі спогадами про сонячне чудесне літо, а продовжити рік навчання з прагненнями до великих перемог і яскравих мрій. І нехай на все вистачає сил і часу, нехай допитливим умам піддасться навіть найтвердіший граніт науки.

Реклама

З Днем знань / Фото: bonnycards

***

З Днем знань. Нехай всі отримані знання та важливі поради стануть рятувальним кругом на всякий випадок у великому і просторому океані твого життя. Бажаю з перших днів навчання високих балів, цікавих уроків, захоплюючих занять і важливих справ. Успіхів, веселощів, надійних друзів і завзятості в навчанні.

З Днем знань / Фото: bonnycards

***

Зі святом тебе, з Днем знань! Бажаю тобі успіхів у навчанні, щоб легко давалося будь-яке завдання. Позитивних тобі оцінок, гарної поведінки, чудових друзів і незабутнього часу, проведеного в приємній обстановці.

***

Вітаю з 1 вересня. Бажаю, щоб знання самі влітали в твою голову, щоб часу вистачало і на відмінне навчання, і на веселе дозвілля, і на особисті інтереси, і на чудові прогулянки, і на зустрічі з близькими людьми. Нехай цей рік радує тебе гарним настроєм, постійним натхненням, а також припливом сил, енергії, чудових ідей і можливостей.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.