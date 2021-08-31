Змінити мову на: RU На головну Сьогодні
Головна Лайфхакер Свята

З Днем знань: живописні картинки, яскраві листівки і привітання в прозі

Ольга Козачок
31 серпня, 19:57
1 вересня відзначається одне із найважливіших шкільних свят дітей і дорослих – День знань

ЗС Днем знань / Фото: Колаж: Сьогодні

1 вересня всі вчителі, а також школярі, студенти та їхні батьки відзначають перше осіннє свято, присвячене початку навчального року – День знань.

Ми зібрали для вас оригінальні картинки, вітальні листівки, красиві вірші і побажання своїми словами зі святом 1 вересня.

З Днем знань: яскраві привітання у віршах

***

Школа двери открывает,
Старт берет учебный год,
Мы с Днем знаний поздравляем
Тех, кто к знаниям идет.

Постигайте, развивайтесь,
Пусть не гаснет интерес,
Пусть вас стороной обходят
Скука, двойки, лень и стресс.

З Днем знань / Фото: bonnycards

***

С Днем отличных, мудрых знаний
Поздравляем вас сейчас,
Пусть учеба будет в радость,
Сил пусть будет про запас!

Пусть уроки не наскучат,
Знанья новые дадут,
С удовольствием учитесь,
Ведь учеба – нужный труд!

З Днем знань / Фото: bonnycards

***

Снова школьная пора
Тянет к знаньям вас,
Ждут уже учителя
И любимый класс.

Пусть отлично будет все,
И учеба в радость,
Ведь без знаний нелегко,
Надо их хоть малость.

Это ваш огонь в пути,
Верный друг, коль трудно,
Знанья могут довести
Вас к успехам чудным.

З Днем знань / Фото: bonnycards

Радісні привітання з 1 вересня у прозі своїми словами

***

Вітаю з Днем знань. Бажаю почати свій шлях на веселих нотах зі спогадами про сонячне чудесне літо, а продовжити рік навчання з прагненнями до великих перемог і яскравих мрій. І нехай на все вистачає сил і часу, нехай допитливим умам піддасться навіть найтвердіший граніт науки.

Реклама

З Днем знань / Фото: bonnycards

***

З Днем знань. Нехай всі отримані знання та важливі поради стануть рятувальним кругом на всякий випадок у великому і просторому океані твого життя. Бажаю з перших днів навчання високих балів, цікавих уроків, захоплюючих занять і важливих справ. Успіхів, веселощів, надійних друзів і завзятості в навчанні.

З Днем знань / Фото: bonnycards

***

Зі святом тебе, з Днем знань! Бажаю тобі успіхів у навчанні, щоб легко давалося будь-яке завдання. Позитивних тобі оцінок, гарної поведінки, чудових друзів і незабутнього часу, проведеного в приємній обстановці.

***

Вітаю з 1 вересня. Бажаю, щоб знання самі влітали в твою голову, щоб часу вистачало і на відмінне навчання, і на веселе дозвілля, і на особисті інтереси, і на чудові прогулянки, і на зустрічі з близькими людьми. Нехай цей рік радує тебе гарним настроєм, постійним натхненням, а також припливом сил, енергії, чудових ідей і можливостей.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Реклама