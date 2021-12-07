С именинами Екатерины: поздравительные открытки и яркие картинки

С именинами Екатерины: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 7 декабря, настал церковный и народный праздник, посвященный святой великомученице Екатерине . А это значит, что все женщины с этим именем отмечают свой день ангела.

Имя Екатерина означает чистая и непорочная . Девушки – обладательницы этого царственного имени по характеру спокойные, целеустремленные и всегда добиваются в жизни всего, чего хотят.

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Обязательно поздравьте всех своих знакомых именинниц с этим радостным и светлым днем. А мы сделали подборку нарядных открытокс днем ангела Катерины , поздравительных картинок, стихов, прозы и смс, которые вы можете адресовать именинницам.

С именинами Екатерины: радостные поздравления в стихах

***

Я поздравляю тебя, Катя!

Желаю в жизни бед не знать,

Судьбы картину, словно пазл,

Из звеньев счастья собирать.



Фрагменты радости, восторга

В свою мозаику вложи,

Вкрапленьями любви прекрасной

Всегда безмерно дорожи.



Добавь здоровья элементы,

Частицы страсти, доброты

И комплектуй шедевр свой яркий

Ячейкой сказочной мечты.

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День ангела Катерины поздравительные картинки / Фото: pinterest

***

Я поздравляю от души,

Сегодня день лишь твой, Катюша!

И в этот праздник поспеши

Ты поздравленья послушать.



Ты интересна и чиста,

Изысканна, красива, властна.

Желаю, чтоб к тебе всегда

И всюду приходила сказка.



Чтоб ты была полна идей,

Удача в двери чтоб стучалась.

И чтоб сбывалось поскорей

То, что когда-то не сбывалось.

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С днем ангела Екатерины: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Пускай сопутствует во всем успех,

Не умолкает твой счастливый смех.

С днем ангела, Катюшенька, тебя.

С тобой по жизни будет он всегда.



Когда взгрустнется, ангел пожалеет.

И легким крылышком тебя согреет,

Другим крылом тебя он защитит,

На путь благой, святой благословит.



Желаю, чтоб всегда тебе везло,

Ты улыбайся всем врагам назло.

Пусть солнце освещает яркий путь,

Желаю в глаза счастью заглянуть.

С именинами Екатерины: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

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С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

С днем ангела Екатерины: поздравительные открытки / Фото: pinterest

С именинами Екатерины: поздравления в прозе своими словами

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Дорогая Катюша, поздравляю тебя с днем ангела и хочу пожелать много успешных и светлых дней в жизни, света и тепла, процветания и любви, благополучия и счастья, внимания близких людей. Пусть желания твои всегда исполняются!

Поздравления с именинами Екатерины: яркие картинки / Фото: pinterest

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Прими мои искренние поздравления, Катя, с именинами! Пусть мир для тебя всегда будет радостным и ярким, пусть близкие всегда будут рядом, пусть каждый новый день удивляет интересными знакомствами и незабываемыми впечатлениями. Желаю тебе здоровья, любви и счастья!

Открытки и картинки в День именин Екатерины / Фото: pinterest

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Милая Катюша, поздравляю с днем ангела и желаю быть всегда счастливой, любимой, желанной. Пусть твои фантазии и мечты становятся реальностью, пусть твои надежды и светлые мысли приводят тебя к победам. Удачи тебе, дорогая Катенька, неутомимых сил, невероятной красоты и очарования.

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