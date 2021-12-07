С Днем Екатерины: яркие картинки, открытки и поздравления

Сегодня православные отмечают Катеринин день: поздравляем с церковным и народным праздником

День Екатерины: картинки, открытки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежегодно 7 декабря православная церковь чтит память великомученицы Екатерины Александрийской , которая жила в конце ІІІ века и пострадала за свою веру, приняв пытки и казнь от рук палачей.

В народе в честь святой отмечается Катеринин день. Это светлый и радостный зимний праздник, посвященный молодым семьям, первому снегу, санному пути. Мы подготовили для вас эффектные тематические картинки, поздравительные открытки, красивые стихи и прозу в День святой Екатерины.

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День святой Екатерины: добрые поздравления в прозе

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Поздравляю с Днем Екатерины! Желаю, чтобы этот светлый и добрый праздник принес только радость, удачу и благополучие! Пусть с вами пребудет семейное счастье, душевная гармония и огромная любовь. Пускай Екатерина ограждает вас от всех невзгод и бед!

Открытки и картинки в День святой Екатерины / Фото: pinterest

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Принимай поздравления с благодатным праздником святой Екатерины! Пусть святая никогда не покидает тебя, пусть помогает, напутствуя во всем, и ограждает от бед! Желаю тебе огромного счастья, терпения в трудные минуты, сильной веры в душе и чистых помыслов!

Поздравления с Днем Екатерины: яркие картинки / Фото: pinterest

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Желаю в Катеринин день счастья, добра, веры, взаимопонимания, сердечности и исполнения всех желаний! Пускай святая Катерина всегда оберегает и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!

С праздником святой Екатерины: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Лучшие пожелания и поздравления с Днем Екатерины в стихах

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С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.



Покровительница знаний

Дарит мудрости запас,

В исполнении желаний

Пусть поможет, сил придаст!

С Днем святой Екатерины: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

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С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя

И желаю много счастья

И, конечно же, добра,

И удачи, и терпенья,

И здоровья, и везенья.

Верить в чудо и в любовь,

Быть красивой вновь и вновь!

День святой Екатерины: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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На календаре сегодня

Вновь 7 декабря –

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя.



Пусть святая Катерина

От напастей защитит,

И в делах твоих поможет,

И врагов угомонит.



Счастья, крепкого здоровья

В этой жизни непростой!

А заступница святая

Будет пусть всегда с тобой.

Катеринин день: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2021 года в Украине.