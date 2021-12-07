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С Днем Екатерины: яркие картинки, открытки и поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 декабря, 06:20
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Сегодня православные отмечают Катеринин день: поздравляем с церковным и народным праздником
День Екатерины: картинки, открытки и поздравления
День Екатерины: картинки, открытки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежегодно 7 декабря православная церковь чтит память великомученицы Екатерины Александрийской , которая жила в конце ІІІ века и пострадала за свою веру, приняв пытки и казнь от рук палачей.

В народе в честь святой отмечается Катеринин день. Это светлый и радостный зимний праздник, посвященный молодым семьям, первому снегу, санному пути. Мы подготовили для вас эффектные тематические картинки, поздравительные открытки, красивые стихи и прозу в День святой Екатерины.

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День святой Екатерины: добрые поздравления в прозе

***

Поздравляю с Днем Екатерины! Желаю, чтобы этот светлый и добрый праздник принес только радость, удачу и благополучие! Пусть с вами пребудет семейное счастье, душевная гармония и огромная любовь. Пускай Екатерина ограждает вас от всех невзгод и бед!

Открытки и картинки в День святой Екатерины / Фото: pinterest
Открытки и картинки в День святой Екатерины / Фото: pinterest

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***

Принимай поздравления с благодатным праздником святой Екатерины! Пусть святая никогда не покидает тебя, пусть помогает, напутствуя во всем, и ограждает от бед! Желаю тебе огромного счастья, терпения в трудные минуты, сильной веры в душе и чистых помыслов!

Поздравления с Днем Екатерины: яркие картинки / Фото: pinterest
Поздравления с Днем Екатерины: яркие картинки / Фото: pinterest

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***

Желаю в Катеринин день счастья, добра, веры, взаимопонимания, сердечности и исполнения всех желаний! Пускай святая Катерина всегда оберегает и помогает идти верной дорогой! Пусть каждое мгновение будет наполнено любовью, позитивом и успехом!

С праздником святой Екатерины: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С праздником святой Екатерины: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Лучшие пожелания и поздравления с Днем Екатерины в стихах

***

С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.

Покровительница знаний
Дарит мудрости запас,
В исполнении желаний
Пусть поможет, сил придаст!

С Днем святой Екатерины: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest
С Днем святой Екатерины: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

***

С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпенья,
И здоровья, и везенья.
Верить в чудо и в любовь,
Быть красивой вновь и вновь!

День святой Екатерины: картинки и поздравления / Фото: pinterest
День святой Екатерины: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

На календаре сегодня
Вновь 7 декабря –
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя.

Пусть святая Катерина
От напастей защитит,
И в делах твоих поможет,
И врагов угомонит.

Счастья, крепкого здоровья
В этой жизни непростой!
А заступница святая
Будет пусть всегда с тобой.

Катеринин день: поздравительные картинки / Фото: pinterest
Катеринин день: поздравительные картинки / Фото: pinterest

***

С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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