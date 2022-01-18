С Крещением Господним-2022: самые добрые поздравления и открытки в праздник

С Крещением Господним: картинки, открытки, стихи и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 19 января, православные празднуют Крещение Господне-2022. А уже сегодня ночью многие люди начнут нырять в прорубь, чтобы очиститься и оздоровиться на весь год вперед. Ведь считается, что в это время вода становится целебной и очищающей.

Поздравьте с этим великим праздником всех своих друзей, родных и близких людей – и тех, кто решился окунуться, и тех, кто пока не набрался смелости. Пусть на всех сойдет Божья благодать , пусть все пребудут в здравии и благополучии.

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А мы собрали для вас лучшие пожелания, добрые картинки, эффектные открытки и красивые поздравления в прозе и стихах с Крещением Господним .

Стихи и картинки в Крещение Господне

Нежные поздравления и открытки с Крещением Господним / Фото: bonnycards

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Пусть святая вода

Грех очистит любой,

Пусть печаль и беда

Обойдут стороной.



Пусть откроется вам,

Чистый свет и любовь,

И души вашей храм

Возродится пусть вновь.

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Эффектные картинки с Крещением Господним / Фото: bonnycards

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В Крещение Господне

Водицею святой

Печали и невзгоды

С души и сердца смой!

В Крещение Господне

Хочу я пожелать

Тебе любви, здоровья.

Пусть Божья благодать

Во всем тебе поможет,

Направит, защитит,

Пусть веру приумножит,

Надежду укрепит!

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Красивые картинки и поздравления с Крещением Господним / Фото: bonnycards

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На Крещение Господне

Пусть мечты сбываются,

Каплями святой воды

Все грехи смываются.

Картинки и открытки с Крещением / Фото: bonnycards

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С наступающим Крещением,

Душу пусть наполнит свет,

Мира, счастья, вдохновения,

Жить прекрасно много лет.



Пусть сегодня день особый

Жизнь здоровьем озарит,

И пусть этот праздник добрый

Вас любовью наградит.

Крещение: душевные поздравления и картинки / Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Крещением Господним в прозе своими словами

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Поздравляю с Крещением! Пусть все горести, невзгоды и заботы уйдут от вас, омытые святой водой. Пусть в теле укрепится бодрый дух, крепкое здоровье и помолодевшая душа. Пусть праздник подарит мир, благополучие и счастье!

С Крещением Господним: поздравительные картинки / Фото: bonnycards

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Пусть святая вода в Крещение Господне смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Пусть праздник подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

Крещение Господне: картинки и пожелания / Фото: bonnycards

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С Крещением Господним поздравляю! Пусть в этот светлый и великий день зажжется Божья искорка в вашем сердце и осветит ваш жизненный путь. Пусть крещенская святая вода сохранит в чистоте вашу душу. Пусть Святой Дух не оставит вас в трудные времена. Пусть свет горящей свечи освещает ваш путь. Благослови вас Бог!

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Крещение Господне.