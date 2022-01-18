З Водохрещем-2022: найдобріші вітання та листівки у свято

З Водохрещем: картинки, листівки, вірші та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 19 січня, православні святкують Водохреще-2022. А вже сьогодні вночі багато людей почнуть пірнати в ополонку, щоб очиститися та оздоровитися на весь рік уперед. Адже вважається, що в цей час вода стає цілющою та очищувальною.

Привітайте з цим великим святом усіх своїх друзів, рідних та близьких людей – і тих, хто наважився зануритися, і тих, хто поки що не набрався сміливості. Нехай на всіх зійде Божа благодать , нехай всі перебувають у здоров'ї та добробуті.

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А ми зібрали для вас найкращі побажання, добрі картинки, ефектні листівки і гарні привітання у прозі та віршах з Водохрещем .

Вірші та картинки у Водохреще

Ніжні вітання та листівки з Водохрещем / Фото: bonnycards

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Пусть святая вода

Грех очистит любой,

Пусть печаль и беда

Обойдут стороной.



Пусть откроется вам,

Чистый свет и любовь,

И души вашей храм

Возродится пусть вновь.

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Ефектні картинки з Водохрещем / Фото: bonnycards

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В Крещение Господне

Водицею святой

Печали и невзгоды

С души и сердца смой!

В Крещение Господне

Хочу я пожелать

Тебе любви, здоровья.

Пусть Божья благодать

Во всем тебе поможет,

Направит, защитит,

Пусть веру приумножит,

Надежду укрепит!

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Красиві картинки та привітання з Водохрещем / Фото: bonnycards

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На Крещение Господне

Пусть мечты сбываются,

Каплями святой воды

Все грехи смываются.

Картинки та листівки з Водохрещем / Фото: bonnycards

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С наступающим Крещением,

Душу пусть наполнит свет,

Мира, счастья, вдохновения,

Жить прекрасно много лет.



Пусть сегодня день особый

Жизнь здоровьем озарит,

И пусть этот праздник добрый

Вас любовью наградит.

Водохреще: душевні привітання та картинки / Фото: bonnycards

Добрі привітання з Водохрещем у прозі своїми словами

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Вітаю з Водохрещем! Нехай усі прикрощі, негаразди й турботи втечуть від вас, обмиті святою водою. Нехай у тілі зміцниться бадьорий дух, міцне здоров'я і душа, що помолодшала. Нехай свято подарує мир, благополуччя та щастя!

З Водохрещем: вітальні картинки / Фото: bonnycards

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Нехай свята вода у Водохреще змиє всі печалі і принесе в життя все найкраще. Нехай свято подарує міцне здоров'я, нескінченне щастя і бажаний успіх, а головне, стане приводом для радісних подій цього року.

Водохреще: картинки та побажання / Фото: bonnycards

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З Водохрещем вітаю! Нехай у цей світлий і великий день запалиться Божа іскорка у вашому серці та висвітлить ваш життєвий шлях. Нехай хрещенська свята вода збереже у чистоті вашу душу. Нехай Святий Дух не залишить вас у скрутні часи. Нехай світло свічки, що горить, освітлює ваш шлях. Благослови вас Бог!

Раніше ми розповідали, що не можна робити на Водохреще.