З Водохрещем-2022: найдобріші вітання та листівки у свято

З Водохрещем: картинки, листівки, вірші та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні
Завтра, 19 січня, православні святкують Водохреще-2022. А вже сьогодні вночі багато людей почнуть пірнати в ополонку, щоб очиститися та оздоровитися на весь рік уперед. Адже вважається, що в цей час вода стає цілющою та очищувальною.
Привітайте з цим великим святом усіх своїх друзів, рідних та близьких людей – і тих, хто наважився зануритися, і тих, хто поки що не набрався сміливості. Нехай на всіх зійде Божа благодать , нехай всі перебувають у здоров'ї та добробуті.
А ми зібрали для вас найкращі побажання, добрі картинки, ефектні листівки і гарні привітання у прозі та віршах з Водохрещем .
Вірші та картинки у Водохреще
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Пусть святая вода
Грех очистит любой,
Пусть печаль и беда
Обойдут стороной.
Пусть откроется вам,
Чистый свет и любовь,
И души вашей храм
Возродится пусть вновь.
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В Крещение Господне
Водицею святой
Печали и невзгоды
С души и сердца смой!
В Крещение Господне
Хочу я пожелать
Тебе любви, здоровья.
Пусть Божья благодать
Во всем тебе поможет,
Направит, защитит,
Пусть веру приумножит,
Надежду укрепит!
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На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.
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С наступающим Крещением,
Душу пусть наполнит свет,
Мира, счастья, вдохновения,
Жить прекрасно много лет.
Пусть сегодня день особый
Жизнь здоровьем озарит,
И пусть этот праздник добрый
Вас любовью наградит.
Добрі привітання з Водохрещем у прозі своїми словами
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Вітаю з Водохрещем! Нехай усі прикрощі, негаразди й турботи втечуть від вас, обмиті святою водою. Нехай у тілі зміцниться бадьорий дух, міцне здоров'я і душа, що помолодшала. Нехай свято подарує мир, благополуччя та щастя!
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Нехай свята вода у Водохреще змиє всі печалі і принесе в життя все найкраще. Нехай свято подарує міцне здоров'я, нескінченне щастя і бажаний успіх, а головне, стане приводом для радісних подій цього року.
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З Водохрещем вітаю! Нехай у цей світлий і великий день запалиться Божа іскорка у вашому серці та висвітлить ваш життєвий шлях. Нехай хрещенська свята вода збереже у чистоті вашу душу. Нехай Святий Дух не залишить вас у скрутні часи. Нехай світло свічки, що горить, освітлює ваш шлях. Благослови вас Бог!
Раніше ми розповідали, що не можна робити на Водохреще.