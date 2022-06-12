Синоптики предупредили украинцев о погодном сюрпризе

В Украине ожидается непогода. Фото: "Українські новини", коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 13 июня не сильно порадует людей. Синоптики Укргидрометцентра говорят, что на территории многих областей ожидаются дожди с грозами. При этом температура воздуха днем составит максимум 29 градусов тепла. Так, нелетную погоду прогнозируют в Харькове, Донецке, Луганске, Днепре, Запорожье, Херсоне, Луцке, Ровно, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе и Хмельницком.

Вот какой будет погода в регионах и Киеве завтра, 13 июня.

Реклама

В Винницкой области будет без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +27...+29 °С.

В Черкасской области без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31 °С.

В Кировоградской области без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +29...+31 °С.

Реклама

Во Львовской области днем прогнозируют дождь с грозой. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +25...+27 °С.

В Волынской области пройдет дождь. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.

В Ровенской области также ожидается дождь. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +25...+27 °С.

Реклама

В Тернопольской и Хмельницкой областях будет дождливая погода. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +26...+38 °С.

В Харьковской области будет дождливо. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +29...+31°С.

В Луганской области будет идти дождь. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +30...+32°С.

В Донецкой области прогнозируют дождливую погоду. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +30...+32°С.

В Одессе днем будет без осадков. Температура воздуха ночью +18…+20. Днем +28…+30 градусов.

В Киеве без осадков. Температура воздуха ночью +17…+19. Днем +27…+29 градусов.

В этот день будет дождливо в некоторых регионах

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь.